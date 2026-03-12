अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया के पीएम अमेरिकी दौरे में यूएन हब पर करेंगे बात, वेंस संग करेंगे बैठक

Mar 12, 2026, 11:09 AM

सियोल, 12 मार्च (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री किम मिन-सेओक गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना होंगे। उनका उद्देश्य संयुक्त हब की मेज़बानी के लिए दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव को बढ़ावा देना और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों, संभवतः उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात करना है।

दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री किम मिन-सेओक का एक सप्ताह लंबा दौरा अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा का है।

यह दौरा उस समय हो रहा है जब सरकार संभावित रूप से “यूएन एआई हब” की मेज़बानी के लिए प्रयासरत है, जिसका उद्देश्य संयक्च राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों और दक्षिण कोरिया के निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों को एक साथ लाकर वैश्विक समस्याओं के लिए एआई-आधारित समाधान विकसित करना है।

स्रोतों के अनुसार, वॉशिंगटन में उनके ठहराव के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में वे टैरिफ और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया के अमेरिका में 350 अरब डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता का समर्थन करने वाला बिल भी शामिल है।

यह बिल राष्ट्रीय सभा में गुरुवार को पारित होने वाला है। किम और जेडी वेंस जनवरी में भी वॉशिंगटन में मिल चुके हैं।

वाशिंगटन से प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वह संयुक्त राष्ट्र, यनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का दौरा करेंगे। यहां वह एंटोनियो गुटेरेस समेत अन्य संगठन प्रमुखों से मिलकर एआई हब योजना पर चर्चा करेंगे।

जेनेवा में उनका दौरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन में इसी तरह की चर्चाओं के लिए होगा।

योनहेप समाचार एजेंसी के अनुसार, इस सप्ताह प्रधानमंत्री किम को संयुक्त राष्ट्र एआई हब बिड कमेटी का प्रमुख भी नियुक्त किया गया है।

प्रधानमंत्री किम संभवतः अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सामरिक निवेश प्रबंधन पर विशेष अधिनियम के बारे में भी समझा सकते हैं।

यह बिल राष्ट्रीय सभा में दोपक्षीय समझौते के तहत पारित होने वाला है और चर्चा का एक प्रमुख विषय होने की संभावना है।

इसके बाद, प्रधानमंत्री किम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र, यनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ ‘एआई हब’ पर परामर्श करेंगे।

यूएन एआई हब एक वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म है, जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसियों और विभागों के बीच एआई संबंधित कार्यों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दक्षिण कोरियाई सरकार की एक नई प्रस्तावित पहल है।

--आईएएनएस

