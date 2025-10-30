दक्षिण कोरिया का ओपीसीओएन हस्तांतरण को लेकर प्रयास शानदार: अमेरिकी रक्षा मंत्री

कुआलालंपुर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिका से ऑपरेशनल कंट्रोल (ओपीसीओएन) वापस लेने के प्रयास का सकारात्मक मूल्यांकन किया और इसे एक "शानदार" प्रयास बताया। साथ ही ऐसे सुरक्षा संबंधों के खिलाफ अपने विचार को रेखांकित किया, जिसमें "आकस्मिक परिस्थितियों में केवल अमेरिकी नेतृत्व की आवश्यकता होती है।"

हेगसेथ ने मलेशिया जाते समय विमान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योनहाप समाचार एजेंसी ने उनसे ओपीसीओएन (अमेरिकी कमांडर के पास दक्षिण कोरियाई सेना पर परिचालन नियंत्रण) हस्तांतरण को लेकर सवाल किया।

सवाल दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के ओपीसीओएन को लेकर था।

सचिव ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। हमारे सहयोगियों के पास जितनी अधिक क्षमताएं होंगी, उतना ही बेहतर होगा। हम कई दशकों से मजबूत सहयोगी रहे हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।"

उन्होंने स्पष्ट रूप से दक्षिण के सामने उत्तर कोरियाई खतरों का जिक्र करते हुए कहा, "दक्षिण कोरिया की रक्षा खर्च बढ़ाने की इच्छा भी बेहद महत्वपूर्ण है। (वे) एक वास्तविक और लगातार खतरे (उत्तर कोरिया) के ठीक बगल में रहते हैं। (वे) अपने पड़ोस की समग्रता को भी समझते हैं।"

सचिव ने दक्षिण कोरिया को एक "युद्ध के लिए विश्वसनीय" साझेदार बताया, साथ ही सहयोगियों द्वारा अधिक सुरक्षा जिम्मेदारियां लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि दक्षिण कोरिया एक ऐसे विश्वसनीय युद्ध-साझेदार का बेहतरीन उदाहरण है जिसने मजबूत रुख अपनाया है, जो हमारे सैनिकों का एक बेहतरीन मेजबान रहा है, लेकिन साथ ही नेतृत्व करने की इच्छा भी रखता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। हम यूरोप में अपने साझेदारों से यही कह रहे हैं कि वे नेतृत्व करें।"

"इसका मतलब यह नहीं है कि हम पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से व्यावहारिक बुद्धि की बात है। आप ऐसा रिश्ता क्यों चाहेंगे जिसमें आकस्मिक परिस्थितियों में केवल अमेरिकी नेतृत्व की आवश्यकता हो, जबकि आपके पास ऐसा करने में सक्षम एक मजबूत, प्रेरित राष्ट्र है?"

ओपीसीओएन हस्तांतरण का मुद्दा अगले सप्ताह मंगलवार को सोल में सहयोगी देशों की वार्षिक सुरक्षा परामर्श बैठक के दौरान दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक और हेगसेथ द्वारा की जाने वाली चर्चाओं में प्रमुखता से उठने की उम्मीद है।

पर्यवेक्षकों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन युद्धकालीन परिदृश्यों में सोल के नेतृत्व करने के विचार को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि वह सहयोगियों और साझेदारों से अपनी रक्षा के लिए अधिक सुरक्षा भार उठाने का आह्वान करता रहा है।

सोल और वाशिंगटन परिस्थितियों के आधार पर ओपीसीओएन ट्रांजिशन पर काम कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान अपना ओपीसीओएन सौंप दिया था। उसने 1994 में अपना शांतिकालीन ओपीसीओएन वापस ले लिया, लेकिन युद्धकालीन ओपीसीओएन अभी भी अमेरिका के हाथों में है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रेस वार्ता के दौरान, हेगसेथ ने एक हालिया समाचार रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि पेंटागन की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति एक अमेरिकी रक्षा पंक्ति निर्धारित कर सकती है जिसमें जापान शामिल हो सकता है, लेकिन दक्षिण कोरिया और ताइवान को बाहर रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, "मुझे इसकी जानकारी नहीं है... यह ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं परिचित हूं। मुझे नहीं लगता कि यह रिपोर्ट सटीक है।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नाटो जैसी बहुपक्षीय गठबंधन प्रणाली बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है।

पेंटागन के अधिकारियों ने हाल ही में एशियाई सहयोगियों द्वारा "सामूहिक रक्षा" में अधिक योगदान देने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में एक बहुपक्षीय सुरक्षा गठबंधन की तलाश कर सकता है।

उन्होंने कहा, "हम द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय संबंधों के माध्यम से काम कर रहे हैं। दोनों देशों के पारस्परिक हित हैं। यह कई देशों का भी हो सकता है।" "हम कोई औपचारिक व्यापक गठबंधन बनाने पर विचार नहीं कर रहे हैं।"

मंत्री ने उन रिपोर्टों को भी "गलत व्याख्या" बताते हुए खारिज कर दिया कि पेंटागन की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का मसौदा चीन से खतरे को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर होगा।

उन्होंने कहा, "इससे हटकर सोचना गलत होगा। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से आगे नहीं बढ़ना चाहता। हमने इसे अभी तक जारी नहीं किया है।"

--आईएएनएस

केआर/