दक्षिण कोरिया के डेटा सेंटर में लगी आग पर 22 घंटे बाद पाया गया काबू, 47 सिविल एप्लिकेशन सेवाएं बहाल

Sep 29, 2025, 08:37 AM

सोल, 29 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की राज्य डेटा प्रबंधन एजेंसी में आग लगने के कारण हुई रुकावट के बाद सोमवार को एक प्रमुख सरकारी पोर्टल और राष्ट्रीय डाक सेवा की बैंकिंग शाखा सहित कुल 47 सार्वजनिक सेवाएं बहाल कर दी गईं।

आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, सोल से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में डेजॉन में राष्ट्रीय सूचना संसाधन सेवा (एनआईआरएस) में शुक्रवार को लगी आग के बाद निलंबित की गई 647 नागरिक आवेदन सेवाओं में से 47 सुबह 8:30 बजे तक फिर से चालू हो गईं।

सरकार ने कहा है कि वह लोगों की सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को सीधे प्रभावित करने वाली सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन धीमी सामान्यीकरण प्रक्रिया के कारण इस सप्ताह के बाद सोमवार को स्थानीय सरकारी कार्यालयों के फिर से खुलने पर कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी होने की उम्मीद जताई गई।

गृह मंत्री युन हो-जंग ने कहा कि बहाल की गई सेवाओं में नागरिक आवेदन सेवाओं के लिए एक प्रमुख सरकारी पोर्टल जीओवी डॉट केआर और राष्ट्रीय डाक सेवा कोरिया पोस्ट की बैंकिंग शाखा शामिल है।

केंद्रीय प्रशासनिक शहर सेजोंग में सरकार के केंद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रतिवाद मुख्यालय की एक बैठक के दौरान माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, "इस अव्यवस्था के कारण लोगों को हुई भारी असुविधा के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं।"

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार गृह मंत्री ने कहा कि आग में बर्बाद हुए 96 सिस्टम से जुड़ी सेवाओं को तुरंत बहाल करना मुश्किल होगा, लेकिन सरकार उन्हें दक्षिण-पूर्वी शहर डेगू में एनआईआरएस की शाखा में क्लाउड पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयास करेगी और जल्द ही वैकल्पिक उपाय भी करेगी।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सप्ताह के अंत के बाद नागरिक अनुप्रयोग सेवाओं की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप जनता की असुविधाएं बढ़ने की संभावना है। उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय और स्थानीय सरकार को व्यवधानों को कम करने के उपाय खोजने का निर्देश दिया।

सरकार ने कहा है कि 96 क्षतिग्रस्त सिस्टम को स्थानांतरित करने और पुनः सक्रिय करने में लगभग दो सप्ताह लगने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि सभी सेवाओं को पूरी तरह से बहाल करने में काफी समय लगेगा।

सरकार द्वारा जारी उपभोग कूपन के दूसरे दौर के लिए आवेदन संभव होंगे, लेकिन नागरिकों की शिकायतें प्राप्त करने वाली एक सरकारी साइट को निलंबित कर दिया गया, जिससे किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए फिलहाल स्थानीय सामुदायिक सेवा केंद्र जाना होगा।

एक राष्ट्रव्यापी दाह संस्कार बुकिंग साइट भी इस व्यवधान से प्रभावित हुई है, जिसके कारण लोगों को अलग-अलग श्मशान घाटों से ऑनलाइन या फोन के माध्यम से संपर्क करना पड़ रहा है।

राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने रविवार को राष्ट्र से माफी मांगते हुए कहा कि आग के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार को छुट्टी से पहले सेवाओं को जल्द बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने बताया कि आग एनआईआरएस की पांचवीं मंजिल पर स्थित सर्वर रूम में लिथियम-आयन बैटरी में विस्फोट के बाद लगी और आग लगने के लगभग 22 घंटे बाद शनिवार शाम 6 बजे पूरी तरह बुझ गई।

-- आईएएनएस

कनक/एबीएम

