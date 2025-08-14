अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया: जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी किम विशेष वकील के समक्ष हुईं पेश

Aug 14, 2025, 05:34 AM

सोल, 14 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी 'किम कियोन ही' भ्रष्टाचार के आरोपों में पहली बार पूछताछ के लिए गुरुवार को विशेष वकील के कार्यालय में पेश हुईं।

अधिकारियों के अनुसार, किम को हथकड़ी लगाकर सोल दक्षिण हिरासत केंद्र से जेल वैन में मध्य सोल स्थित विशेष वकील मिन जोंग-की के कार्यालय लाया गया।

जब वैन भूमिगत पार्किंग मार्ग का इस्तेमाल कर रही थी, तब उन्हें लोगों की नजरों से छिपाया गया था।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी को बुधवार को दक्षिण-पश्चिमी सियोल स्थित हिरासत केंद्र में हिरासत में रखा गया था। अदालत ने उन पर शेयर हेरफेर में शामिल होने, 2022 के संसदीय उपचुनावों और 2024 के आम चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन में दखलंदाजी करने और व्यावसायिक लाभ के बदले एक शमन (ओझा) के माध्यम से यूनिफिकेशन चर्च से शानदार उपहार प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

गुरुवार को, विशेष अभियोजक कथित तौर पर किम से चुनाव में दखलंदाजी के मामले में पूछताछ करने की योजना बना रहे हैं। यह मामला 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वयंभू सत्ता दलाल म्युंग ताए-क्यूं से मुफ्त जनमत सर्वेक्षण प्राप्त करने का है, जिसके बदले में उन्होंने संसदीय उपचुनाव के लिए पूर्व पीपुल पावर पार्टी के प्रतिनिधि किम यंग-सन का नामांकन हासिल किया था।

हिरासत में लिए जाने के बाद, किम और उनके पति, पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल, एक साथ हिरासत में लिए जाने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति दंपत्ति बन गए।

हिरासत केंद्र में, किम को अन्य बंदियों की तरह ही प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उनका शारीरिक परीक्षण हुआ और खाकी रंग की जेल वर्दी पहनाई गई।

उसे लगभग 6 से 10 वर्ग मीटर के एकांत कक्ष में रखा जाना था, जिसमें एक लॉकर, एक टेबल, एक टेलीविजन और एक शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन्हें फर्श पर बिछे गद्दे पर सोना होगा क्योंकि वहां कोई बेड नहीं है।

