दक्षिण कोरिया होर्मुज जलडमरूमध्य पर सात देशों संग जारी करेगा संयुक्त बयान

सियोल, 21 मार्च (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया यूरोपीय देशों और जापान सहित सात अन्य देशों के साथ मिलकर खाड़ी में ईरान के हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद होने की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी करेगा। यह जानकारी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है।

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड और कनाडा द्वारा जारी संयुक्त बयान में ईरान से रणनीतिक जलमार्ग पर हमले और उसे अवरुद्ध करने के प्रयास बंद करने तथा जहाज की स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करने का आह्वान किया गया है।

उन्होंने कहा कि वे इस महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन मार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा है।

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने मीडिया को जारी संदेश में कहा, "यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता पर हमारी मूलभूत स्थिति को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय रुझानों और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधानों के हमारे ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार करता है।"

मंत्रालय ने कहा, "संयुक्त नेताओं के बयान में भागीदारी होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने के प्रति दक्षिण कोरिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।"

उन्होंने कहा कि वह वैश्विक समुद्री रसद नेटवर्क के शीघ्र सामान्यीकरण को सुनिश्चित करने में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा।

यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सहयोगी देशों से क्षेत्र को खुला रखने में मदद के लिए जहाज भेजने के आह्वान के बाद सियोल के पहले के सतर्क रुख के बाद आया है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प द्वारा नामित देश अभी भी इसमें शामिल होने की इच्छा नहीं रखते हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय चोंग वा डे ने पहले कहा था कि सियोल वाशिंगटन और अन्य सहयोगी देशों के साथ इस बात पर गहन बातचीत कर रहा है कि वह क्षेत्र को सुरक्षित और खुला बनाने में अपने राष्ट्रीय हितों की सर्वोत्तम सेवा करते हुए क्या कर सकता है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रम्प ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सहयोगियों को "कायर" कहा, जो तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत तो करते हैं लेकिन जलमार्ग को खोलने में मदद नहीं करना चाहते।

--आईएएनएस

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