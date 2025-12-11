अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया: ग्वांगजू में लाइब्रेरी निर्माण स्थल पर स्टील संरचना ढहने से दो की मौत, दो फंसे

Dec 11, 2025, 05:57 PM

ग्वांगजू, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। गुरुवार को दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में एक लाइब्रेरी निर्माण स्थल पर स्टील संरचना के ढहने से दो मजदूरों की मौत हो गई, वहीं दो अन्य फंस गए। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

हादसा कंक्रीट डालने के दौरान हुआ, जब स्टील फ्रेम भार नहीं सह पाया और अचानक गिर पड़ा। फायरफाइटर्स और रेस्क्यू टीमें मलबे हटाने में जुटी हैं, लेकिन कंक्रीट स्लैब और स्टील पाइप्स की वजह से बचाव कार्य में मुश्किल आई।

दोपहर करीब 2 बजे (स्थानीय समय) की बताई जा रही है। हादसे का पता चलने पर फायरफाइटर्स और रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची और 47 साल के एक मजदूर को निकाला। उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। टीम ने बाद में एक और शव बरामद किया। दो अन्य के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है।

चार पीड़ितों की पहचान टेक्नीशियन के तौर पर हुई है, और सभी कोरियाई नागरिक थे।

फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा लगता है कि जब रेडी-मिक्स कंक्रीट डाला जा रहा था, तभी संरचना गिर गई।

निर्माण स्थल के एक अधिकारी ने योनहाप न्यूज एजेंसी को बताया कि दूसरी मंजिल की छत पहली मंजिल तक गिर गई थी, और बीच में कोई सपोर्ट नहीं था।

लाइब्रेरी को ग्वांगजू मेट्रोपॉलिटन सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक पुराने कचरा जलाने वाले प्लांट की जगह पर बनाई जा रही थी।

51.6 बिलियन-वॉन (35 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का यह प्रोजेक्ट जमीन के ऊपर दो मंजिलों और बेसमेंट में दो मंजिलों में कुल 11,286 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया को कवर करने के लिए बनाया जा रहा था।

इस बीच, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने अधिकारियों को मलबे में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने का आदेश दिया।

ली ने यह निर्देश सेजोंग शहर में श्रम मंत्रालय की एक ब्रीफिंग के दौरान दिया।

ली ने संबंधित मंत्रालयों से फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए "सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने" का आह्वान किया।

--आईएएनएस

