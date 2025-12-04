दक्षिण कोरिया: चांगवोन मोटल में चाकू से किए गए हमले में तीन की मौत, एक घायल

सियोल, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ ग्योंगसांग प्रांत के चांगवोन में एक मोटल में सोमवार को 20 साल के एक व्यक्ति ने दो टीनएजर्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वह बिल्डिंग से गिरकर मर गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना शाम करीब 5:05 बजे हुई, जब एक टीनएज लड़की ने सियोल से करीब 380 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में मौजूद शहर के मोटल से 112 पर इमरजेंसी कॉल किया।

जब फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स पहुंचे, तो 20 साल का सस्पेक्ट मोटल के बाहर जमीन पर गिरा हुआ मिला। वहीं, बाथरूम के अंदर लड़की और दो टीनएज लड़कों को चाकू के घाव के साथ पाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि लड़की, एक लड़के और संदिग्ध को बाद में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति दोपहर करीब 3 बजे अकेले मोटल में आया था और माना जा रहा है कि उसने लड़की से मिलने के लिए संपर्क किया था। माना जा रहा है कि लड़की उन दो लड़कों के साथ आई थी, तभी उन पर हमला हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

इससे पहले, अक्टूबर की शुरुआत में उत्तरी सियोल में एक 60 साल की महिला की मौत हो गई, जब उनके और उनके पति पर उनके रेस्टोरेंट में एक ग्राहक ने चाकू से हमला कर दिया। सियोल गैंगबुक पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया था।

आरोपी पर आरोप है कि उसने रविवार दोपहर गंगबुक वार्ड के सुयू-डोंग में अपने रेस्टोरेंट में कपल पर चाकू से हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि प्रमोशनल गिफ्ट के तौर पर लॉटरी टिकट न मिलने से वह नाराज था।

--आईएएनएस

