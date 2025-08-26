अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया : भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रथम महिला से गुरुवार को होगी पूछताछ

Aug 26, 2025, 11:10 AM

सियोल, 26 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में फंसी पूर्व प्रथम महिला किम कियोन ही को समन जारी कर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले बुधवार को पूछताछ की जानी थी, लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रथम महिला ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए निर्धारित तारीख में बदलाव का अनुरोध किया था।

मंगलवार को प्रेस को जारी एक बयान में स्पेशल काउंसल मिन जोंग-की की टीम ने कहा कि बुधवार को निर्धारित पूछताछ के संबंध में किम की ओर से अनुपस्थिति पत्र मिला है, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे पेश होने को कहा गया है। किम के वकीलों ने बताया था कि पूर्व प्रथम महिला ने लो ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर आने की शिकायत की है।

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी किम कियोन को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में 13 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। इस मामले में गुरुवार को उनसे पांचवी बार पूछताछ होगी।

किम कियोन पर शेयर बाजार में हेराफेरी, 2022 के संसदीय उपचुनावों और 2024 के आम चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन में दखल देने और व्यावसायिक लाभ के बदले आलीशान उपहार लेने के आरोप हैं।

मिन जोंग-की की टीम ने कहा है कि हिरासत अवधि खत्म होने से पहले शुक्रवार तक औपचारिक तौर पर किम पर अभियोग लगाना है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तीसरी बार पूछताछ में शामिल नहीं होंगी।

सूत्रों ने बताया कि वह पूछताछ में शामिल न होने के लिए स्पेशल काउंसल टीम को एक लेटर सौंपने की योजना बना रही हैं, हालांकि वह गुरुवार को सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

सोमवार को अपने पिछले सत्र में, किम से मुख्य रूप से उम्मीदवारों के नामांकन में हस्तक्षेप करने और स्टॉक हेरफेर मामले में उनकी कथित संलिप्तता के आरोपों पर पूछताछ की गई थी।

--आईएएनएस

विपुल/एएस

