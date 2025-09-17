अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया अमेरिकी छापे के दौरान अपने नागरिकों संग हुए बर्ताव की करेगा समीक्षा

Sep 17, 2025, 01:12 AM

सोल, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह अपने श्रमिकों पर हाल ही में हुए अमेरिकी छापे के दौरान संभावित मानवाधिकार उल्लंघन की समीक्षा करेगा। इसमें वो कंपनियां भी शामिल होंगी जिनमें कोरियाई वर्कर काम करते थे।

हुंडई और एलजी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक कार बैटरी प्लांट पर अमेरिकी आव्रजन छापे के बाद जॉर्जिया में एक हफ्ते की हिरासत के बाद शुक्रवार को कुल 316 दक्षिण कोरियाई नागरिक स्वदेश लौट आए। स्थानीय मीडिया ने हिरासत के दौरान बेहद खराब परिस्थितियों और कठोर व्यवहार के कई मामले बताए हैं।

मजदूरों ने तंग जगहों, फफूंद लगे गद्दों, ठंडे तापमान और बुनियादी स्वच्छता की सीमित पहुंच के बारे में बताया। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कई लोगों ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी कमर, पैरों और कलाइयों में जंजीरें कैसे बांधी गईं और आव्रजन अधिकारियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया।

मंत्रालय के प्रवक्ता ली जे-वूंग ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "विदेश मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और संबंधित कंपनियां तुरंत एक संयुक्त व्यापक समीक्षा शुरू करेंगी, और हम वर्तमान में कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।"

ली ने आगे कहा कि सरकार कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा कैसे की जाए, इस पर चर्चा करेगी, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के तरीके और अन्य विवरण शामिल हैं।

दक्षिण कोरियाई नागरिकों की रिहाई पिछले हफ्ते सोल और वाशिंगटन के बीच हुई गहन बातचीत के बाद हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि उसके नागरिकों के अधिकारों और सम्मान का अनुचित हनन नहीं होना चाहिए। सोल ने इस घटना पर वाशिंगटन के प्रति गहरा खेद व्यक्त किया।

13 सितंबर को, कोरियन एयर का एक चार्टर्ड विमान, जिसमें 316 दक्षिण कोरियाई और 14 विदेशी नागरिक थे, सोल के पश्चिम में स्थित इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 3:23 बजे उतरा। यह आव्रजन अभियान के बाद हिरासत से रिहाई के एक दिन बाद हुआ था।

11 सितंबर (अमेरिकी समय) की सुबह, जब सोल ने वाशिंगटन के साथ बातचीत के जरिए उनकी रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए गहन प्रयास किए, तो इन मजदूरों को फोकस्टन स्थित सुविधाओं से रिहा कर दिया गया।

