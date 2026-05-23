बीजिंग, 22 मई (आईएएनएस)। चीन और आसियान के देशों ने 21 मई को मलेशिया के क्वालालुंपर में दक्षिण चीन सागर में विभिन्न पक्षों की कार्रवाई पर घोषणा लागू करने की वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की।

इस बैठक में शामिल विभिन्न पक्षों ने सर्वसम्मति से दक्षिण चीन सागर की शांति व अमन-चैन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने दोहराया कि वे चौतरफा और प्रभावी रूप से इस घोषणा को लागू करेंगे, वार्ता व समन्वय मजबूत करेंगे, संयम रखकर मतभेद का समुचित समाधान करेंगे, व्यावहारिक समुद्रीय सहयोग गहराएंगे और दक्षिण चीन सागर की स्थिरता सुरक्षित करेंगे।

उन्होंने दक्षिण चीन सागर में कार्रवाई के नियम पर सलाह-मशविरा में प्राप्त प्रगति की प्रशंसा की और सलाह-मशविरा बरकरार रखकर यथाशीघ्र ही यह नियम संपन्न करने की कोशिश करने पर सहमति जताई।

22 से 23 मई तक चीन और आसियान देश इस घोषणा को लागू करने की संयुक्त कार्य दल की 55वीं बैठक करेंगे और दक्षिण चीन सागर में कार्रवाइयों के नियम पर सलाह-मशविरा को आगे बढ़ाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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