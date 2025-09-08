अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिणी चीन पहुंचा तूफान तपाह, स्कूल बंद, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया

Sep 08, 2025, 11:03 AM

ग्वांगझोउ, 8 सितंबर (आईएएनएस)। इस साल का 16वां तूफान तपाह सोमवार सुबह दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पहुंच गया। इसको देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया और हजारों निवासियों को तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

ग्वांगडोंग की मौसम विज्ञान वेधशाला के अनुसार, 30 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति वाली हवाओं के साथ तूफान सुबह लगभग 8:50 बजे जियांगमेन शहर के एक काउंटी-स्तरीय शहर ताइशान में तट पर पहुंचा।

ताइशान के 182 स्कूलों और किंडरगार्टन में लगभग 1,20,000 छात्रों की कक्षाएं स्थगित कर दी गईं, जबकि जियांगमेन में 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया।

जियांगमेन के मेरीटाइम ब्यूरो ने कहा कि उसने संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए 43 स्वयंसेवी समुद्री बचाव दल और 30 जहाज पहले ही तैनात कर दिए। ताइशान में 3,300 से ज्यादा आपातकालीन कर्मी तैयार हैं।

पड़ोसी यांगजियांग शहर में अधिकारियों ने सोमवार को स्थानीय निवासियों के लिए आपातकालीन आश्रय स्थल खोल दिए। तूफान से प्रभावित ग्वांगडोंग के कुछ हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मौसम विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि तपाह लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और धीरे-धीरे कमजोर होता जाएगा।

इससे पहले, हांगकांग वेधशाला ने तूफान तपाह के कारण रविवार शाम को सबसे पहले नंबर 8 का संकेत जारी किया था, जो हांगकांग की पांचस्तरीय तूफान चेतावनी प्रणाली के तहत तीसरा सबसे बड़ा अलर्ट है।

हांगकांग हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सोमवार को लगभग 100 उड़ानें रद्द होने की आशंका है। तपाह के मद्देनजर मनोरंजन पार्क और क्लीनिक बंद हैं। चीन के हैनान प्रांत से आने-जाने वाली क्रॉस-सी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या उनके मार्ग बदल दिए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अकेले यांगजियांग शहर में रविवार सुबह 9 बजे तक 26 अपतटीय पवन ऊर्जा प्लेटफार्मों से कुल 1,785 श्रमिकों को निकाला गया था।

इसके अलावा मछली फार्मों से 2,026 लोगों और समुद्री फार्मों से 342 लोगों को निकाला गया था। बारह तटीय पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है।

--आईएएनएस

वीसी/

