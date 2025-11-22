दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात, 'जुड़ाव और सहयोग' पर जोर

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात की।

इस मुलाकात में नई तकनीक, उभरते क्षेत्रों में सहयोग और भारत व प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध मजबूत करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा, "जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के टेक उद्यमियों के साथ उपयोगी चर्चा की। उद्यमियों ने फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस और दूसरे सेक्टर्स में अपने काम के बारे में बात की। उनसे भारत के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने और हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपील की।”

मुलाकात में कई उद्यमियों ने प्रधानमंत्री से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया।

एक उद्यमी ने आईएएनएस से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "हमारा हेल्थकेयर-फोकस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जोड़ता है। यह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, टेलीहेल्थ और दवाई पहुंचाने की सुविधा देता है। हम साउथ अफ्रीका और पड़ोसी देशों में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं।”

एक अन्य उद्यमी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा कि वे भारतीयों के लिए क्या कर रहे हैं और पर्यटन कैसे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच है और भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व दिखा रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा भारत के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात करते हैं।

कृषि क्षेत्र में काम कर रहे एक टेक विशेषज्ञ ने कहा कि उन्होंने शिक्षा, कृषि और कार्बन फुटप्रिंट पर चर्चा की। हम एग्रीकल्चर के लिए एक क्वांटम सॉल्यूशन बना रहे हैं। बातचीत इस बात पर हुई कि भारत और दक्षिण अफ्रीका किस तरह विकास को गति दे रहे हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और तकनीक को दोनों देशों में कैसे उपयोग किया जा सकता है।

एक अन्य प्रतिभागी ने बताया कि उन्होंने मीडिया, तकनीक, कृषि और शिक्षा क्षेत्र में चल रहे अपने काम के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी।

एक उद्यमी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने जितना पढ़ा था, वैसा ही अनुभव उन्हें मुलाकात में मिला। कई विषयों पर गहराई से चर्चा हुई।

एक और उद्यमी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन टेक इनिशिएटिव पर चर्चा की जिन पर हम काम कर रहे हैं और लेटेस्ट ट्रेंड्स पर विस्तार से बातचीत की। इन सभी विषयों पर पीएम मोदी की जानकारी इतनी व्यापक और गहरी है कि वे हर विषय पर बहुत सूझबूझ से चर्चा करते हैं।

जोहांसबर्ग पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए शानदार स्वागत की भी सराहना की। सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘रिद्म्स ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया’ में भारत के 11 राज्यों के लोकनृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक विविधता को दिखाया गया।

जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे।

--आईएएनएस

एएस/