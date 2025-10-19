अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण अफ्रीका में बस दुर्घटना में 43 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? जांच में बड़ा खुलासा

Oct 19, 2025, 02:55 AM

जोहान्सबर्ग, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में हुई बस दुर्घटना में 43 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में जांच के बाद परिवहन मंत्री बारबरा क्रीसी ने बड़ा खुलासा किया।

उन्होंने कहा कि बस जर्जर हालत में थी और सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं थी और हादसे के वक्त उसकी रफ्तार तेज थी, जो हादसे की वजह बनी।

सड़क यातायात प्रबंधन निगम ने इस दुर्घटना की जांच की। घटना में 43 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए। परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा, "बस दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बस चालक था, जिसने पहाड़ी दर्रे की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत तेज गति से बस चलाई।"

दुर्घटना के समय 62 सीटों वाली बस में 91 लोग सवार थे। इनमें तीन से पांच साल की उम्र के 11 बच्चे भी शामिल थे।

विभाग ने कहा कि बस से जुड़ा ट्रेलर सामान और निजी सामान से भरा हुआ था। विदेशी बस कंपनी पर गैर इरादतन हत्या के संभावित आरोपों की जांच की जाएगी। जिसने बस को सड़क योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया होगा, उनकी भी जांच की जाएगी।

जिम्बाब्वे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मलावी के यात्रियों को लेकर जा रही यह बस रविवार शाम पूर्वी केप प्रांत से आ रही थी, जब यह एक खड़ी पहाड़ी दर्रे पर हादसे का शिकार हो गई।

दक्षिण अफ्रीका में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का वार्षिक आंकड़ा विश्व औसत से काफी ज्यादा है। यह अफ्रीकी औसत से भी ज्यादा है।

ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें औसत प्रति वर्ष 14,000 है। यह एक राष्ट्रीय संकट है।

खासकर छुट्टियों के दिनों में, गंभीर सड़क दुर्घटनाएं रोजाना होती हैं। सिर्फ 2023-24 के त्योहारी सीजन में ही, दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में 1,427 लोगों की मौत हुई।

--आईएएनएस

केके/वीसी

