दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में गोलीबारी, सात लोगों की मौत

केपटाउन, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप प्रांत के केपटाउन में शुक्रवार रात मास शूटिंग में सात लोगों की मौत हो गई, स्थानीय पुलिस ने शनिवार को इसकी पुष्टि की।

यह घटना केप टाउन के केप फ्लैट्स क्षेत्र के उपनगर, फिलिपी ईस्ट में रोड आर53 पर हुई, जहां 20 से 30 वर्ष की आयु के सात लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने इसे "हिंसा का एक बिना सोचा समझा कृत्य" बताया है।

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (एसएपीएस) द्वारा शनिवार सुबह जारी एक बयान के अनुसार, पश्चिमी केप में पुलिस ने गोलीबारी के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

बयान में कहा गया है, "प्रांतीय गंभीर और हिंसक अपराध इकाई से जुड़े जासूसों को इस मामले की जांच सौंपी गई है और वे इस क्रूर हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव सुराग की तलाश कर रहे हैं।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, "वेस्टर्न केप पुलिस प्रबंधन ने हिंसा के इस मूर्खतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा की और पुष्टि की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच को प्राथमिकता दी गई है।"

बयान में, प्रांतीय पुलिस आयुक्त थेम्बिसाइल पाटेकिले ने हिंसा पर चिंता व्यक्त की और समुदाय के सदस्यों से अपील की कि वे जांच में मदद करने वाली कोई भी जानकारी साझा करके पुलिस की सहायता करें।

पाटेकिले ने कहा, "जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने और हमारे पड़ोस में सुरक्षा बहाल करने के लिए समुदाय का सहयोग बेहद जरूरी है।"

गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

केप टाउन में हाल के महीनों में बंदूक हिंसा और गिरोह से जुड़ी हत्याओं में वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण नागरिक समाज ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी केप प्रांत, जिसकी राजधानी केप टाउन है, एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

सितंबर में, केप टाउन में बढ़ती गोलीबारी की वारदातों के कारण एक हफ्ते से भी ज्यादा समय में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके कारण स्थानीय सरकार को चुनिंदा मिनीबस टैक्सी रूट 30 दिनों के लिए बंद करने पड़े थे।

बढ़ती हिंसा के बीच, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय टैक्सी परिषद (एसएएनटीएसीओ) पश्चिमी केप ने कहा कि उसे प्रांतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि परिवहन अधिनियम की धारा 91 को लागू करने का निर्णय प्राप्त हुआ है, जिससे टैक्सी उद्योग में असाधारण हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है।

इस बंद से हजारों दैनिक यात्री प्रभावित हुए हैं। मिनीबस बस टैक्सियां दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन हैं, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं।

