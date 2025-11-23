दक्षिण अफ्रीका: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई मुद्दों पर बातचीत

जोहान्सबर्ग, 22 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं। पीएम मोदी जी-20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस साल भारत-यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के पहले सेशन में बात की, जिसमें सबको साथ लेकर चलने और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया गया। अफ्रीका पहली बार जी20 समिट होस्ट कर रहा है, इसलिए अब हमारे लिए अपने डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर फिर से सोचने और सबको साथ लेकर चलने वाली और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करने का सही समय है। भारत के सिविलाइजेशनल वैल्यूज, खासकर इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का सिद्धांत, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने जी20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पॉन्स टीम बनाने का प्रस्ताव रखा है। हेल्थ इमरजेंसी और प्राकृतिक आपदाओं के समय जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम और मजबूत होते हैं। हमारी कोशिश साथी जी20 देशों से ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम बनाने की होनी चाहिए जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत तैनात होने के लिए तैयार रहें।

अफ्रीका में हुए जी20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर गहराई से फिर से सोचने की अपील की। ​​‘इनक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें कोई पीछे न छूटे’ पर सेशन को एड्रेस करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जी20 ने लंबे समय से ग्लोबल फाइनेंस और ग्रोथ को आकार दिया है, लेकिन मौजूदा मॉडल्स ने बड़ी आबादी को रिसोर्स से दूर रखा है और नेचर के बहुत ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है, ये चुनौतियां अफ्रीका में बहुत ज्यादा महसूस की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने 3 नई पहलों के बारे में बताया: ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी, जी20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव और ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला करने पर जी20 इनिशिएटिव।

उन्होंने ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला करने पर एक डेडिकेटेड जी20 इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद फाइनेंशियल, गवर्नेंस और सिक्योरिटी टूल्स को एक करना है। यह पहल ट्रैफिकिंग नेटवर्क को रोकने, गैर-कानूनी फाइनेंशियल फ्लो को रोकने और टेररिज्म के लिए एक बड़े फंडिंग सोर्स को कमजोर करने में मदद करेगी।

