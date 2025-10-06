थाइशान माउंटेन पर्यटन स्थल ने 2025 के अपने 70 लाखवें भाग्यशाली पर्यटक का स्वागत किया

बीजिंग, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। 4 अक्टूबर को, चीन के च्यांगसू प्रांत से 9 वर्षीय पर्यटक शू रुईटोंग को थाइशान माउंटेन पर्यटन स्थल के 2025 वर्ष का 70 लाखवां पर्यटक चुना गया, जिन्हें आजीवन पर्यटन कार्ड सहित विशेष उपहार प्राप्त हुए।

चीन के पांच महान पर्वतों में से प्रथम पर्वत होने के नाते, थाइशान माउंटेन ने अपनी गहन सांस्कृतिक विरासत और उच्च गुणवत्ता वाली सांस्कृतिक व पर्यटन सेवाओं के कारण हाल के वर्षों में लगातार उच्च पर्यटक संख्या बनाए रखी है। 2023 और 2024 दोनों वर्ष 80 लाख से अधिक पर्यटक यहां आए और इस वर्ष फिर से इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है।

'थाइशान प्लस' मॉडल के तहत, यहां 83 'ए-ग्रेड' पर्यटन स्थलों के संसाधनों को एकीकृत किया गया है। इस वर्ष लॉन्च किए गए 'ओवरसीज टिकटिंग प्लेटफॉर्म' ने 39 देशों की भाषाओं और 29 मुद्राओं में भुगतान की सुविधा देकर वैश्विक पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाया है। साथ ही, 5डी सिनेमा, वीआर अनुभव और 'जेड वार्म माउंटेन रोड' लाइव शो जैसी नई सुविधाओं ने पर्यटन को और आकर्षक बनाया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

