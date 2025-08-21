Paetongtarn Shinawatra Trial: पैतोंगटार्न शिनावात्रा कथित ऑडियो क्लिप मामले में पहुंची अदालत

नई दिल्ली: थाइलैंड की निलंबित प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा कथित नैतिक उल्लंघनों की सुनवाई के लिए गुरुवार को न्यायालय पहुंची। सुनवाई की अनुमति बुधवार को दी गई थी।

पैतोंगटार्न अपने परिवार, सहयोगियों और कानूनी टीम के साथ सुबह करीब 9.28 बजे संवैधानिक न्यायालय पहुंचीं। उन्होंने प्रेस से बात करने से इनकार कर दिया।

पूर्व सीनेटर सोमचाई स्वांगकर्ण और उनका समूह सुनवाई में शामिल होने के लिए अदालत पहुंचा। सोमचाई ने कहा कि उन्होंने कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि, इसे पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली, लेकिन अदालत ने उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी जिन्होंने अनुरोध प्रस्तुत किया था।

सोमचाई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पैतोंगटार्न शिनावात्रा न्यायालय के सामने सच्चाई रखेंगी। मामला एक ऑडियो क्लिप के जारी होने को लेकर है। जो कथित तौर पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालती है।

15 जून को, पैतोंगटार्न ने हुन सेन को फोन किया था। हुन सेन ने 18 जून को इस बातचीत की ऑडियो क्लिप जारी की। पैतोंगटार्न ने ऑडियो क्लिप को सही माना। इसे देश की सुरक्षा से संबंधित मामला माना जा रहा है।

सोमचाई ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को राजनेताओं की बजाय राज्य की रक्षा करनी चाहिए।

सोमचाई ने तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय नेता आमतौर पर द्विपक्षीय वार्ता में सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। उन्होंने बताया कि बैठकें आमतौर पर रिकॉर्ड की जाती हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा जांची जाती हैं, और व्यक्तिगत फोन कॉल के बिना सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि ऑडियो क्लिप से यह स्पष्ट हो गया कि गलतियां हुई हैं, जिसके कारण सीनेटरों ने गंभीर नैतिक उल्लंघनों का आरोप लगाया।

सोमचाई ने कहा कि 29 अगस्त के फैसले से पहले अगर पैतोंगटार्न इस्तीफा दे देती हैं, तो मामला रद्द हो जाएगा।

अदालत के अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार की सुनवाई मीडिया के लिए क्लोज-सर्किट टेलीविजन पर दिखाई जाएगी, लेकिन केवल शुरुआती सत्र में ही ध्वनि होगी। सुनवाई पूरी होने तक बाकी कार्यवाही मौन रहेगी। प्रेस विज्ञप्ति शाम को बाद में जारी की जाएगी।