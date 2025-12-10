अन्तरराष्ट्रीय

Thailand Cambodia Clash : चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा कंबोडियाई लोगों ने अपने घरों को छोड़ा

थाई-कंबोडिया सीमा पर लड़ाई तेज, 1 लाख से अधिक लोग घर छोड़ने को मजबूर
Dec 10, 2025, 11:25 AM
थाईलैंड-कंबोडिया तनाव : चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा कंबोडियाई लोगों ने अपने घरों को छोड़ा

नोम पेन्ह: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच जो सीजफायर हुआ था, वह भी टूट गया और सीमा पर हमले की घटना सामने आई। थाईलैंड के साथ सीमा पर कंबोडिया की लड़ाई चौथे दिन भी जारी है। हालात को देखते हुए 100,000 से ज्यादा कंबोडियाई गांववाले अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं।

कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बेघर हुए लोगों की कुल संख्या 101,129 है, जिसमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और विकलांग लोग शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि थाई सेना ने रविवार दोपहर से बुधवार सुबह तक कंबोडियाई मिलिट्री पोजीशन और रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए एफ-16 फाइटर जेट समेत भारी और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने प्रवक्ता सोचेता के हवाले से बताया कि इस लड़ाई में कम से कम सात कंबोडियाई सिविलियन मारे गए और 20 दूसरे घायल हो गए।

इससे पहले दिन में, सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने थाईलैंड और कंबोडिया से संयम बरतने और बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाने को कहा। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "सिंगापुर, थाई-कंबोडियन सीमा पर हाल ही में फिर से शुरू हुई झड़पों और दोनों तरफ से लोगों के मारे जाने की खबरों से बहुत परेशान है। हम दोनों देशों से अपील करते हैं कि वे संयम बरतें और संयुक्त घोषणा की भावना और सिद्धांतों का पालन करते हुए बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएं।"

प्रवक्ता ने कहा, "यह कंबोडिया और थाईलैंड के बीच लंबे समय के रिश्ते और आसियान के बड़े हितों के लिए जरूरी है।" इसके अलावा, विदेश मंत्रालय की ओर से सिंगापुर के लोगों को थाई-कंबोडिया सीमा की तरफ सभी यात्राएं टालने की भी सलाह दी गई।

कंबोडिया और थाईलैंड में सिंगापुर के लोगों को सरकारी न्यूज सोर्स पर नजर रखने, स्थानीय सरकार की सलाह मानने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई। बता दें, मंगलवार को, कंबोडिया ने कहा कि थाईलैंड के साथ चल रही सीमा झड़पों की वजह से बॉर्डर वाले इलाकों में कुल 514 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

शिक्षा, युवा और खेल मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था, "9 दिसंबर, 2025 तक, 514 स्कूल बंद हो गए हैं, जिससे लगभग 130,000 छात्र और 4,650 शिक्षक प्रभावित हुए हैं।" प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य रूप से प्रभावित प्रांत ओडर मींचे, प्रेह विहियर और बांतेय मींचे हैं।

बता दें, दोनों देशों के बीच सीमा पर एक बार फिर से रविवार दोपहर टकराव शुरू हो गया। कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता ने मंगलवार को कहा कि इस टकराव में सात कंबोडियाई आम नागरिक मारे गए।

कंबोडियाई सूचना मंत्री नेथ फेकट्रा ने कहा कि कम से कम 16,568 कंबोडियाई परिवार, जिनमें 54,550 लोग हैं, सीमा के पास अपने घरों से सुरक्षित जगहों पर भाग गए हैं।

कंबोडिया के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि थाई आर्मी ने सोमवार रात और मंगलवार सुबह तक कंबोडियाई सेना और आम नागरिकों पर फायरिंग जारी रखी, जिसमें दो कंबोडियाई आम नागरिक मारे गए।

—आईएएनएस

 

 

