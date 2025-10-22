अन्तरराष्ट्रीय

थाईवान के देशबंधुओं को आमंत्रित किया जाएगा

Oct 22, 2025, 03:31 PM

बीजिंग, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के थाईवान मामलों के दफ्तर ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया।

चीनी प्रवक्ता ने कहा कि इस वर्ष चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ है, साथ ही थाईवान की पुनर्प्राप्ति की 80वीं वर्षगांठ भी है। थाईवान की पुनर्प्राप्ति चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और थाईवान में हमारे देशवासियों सहित संपूर्ण चीनी जनता द्वारा बहादुरी से लड़ी गई एक महान विजय है। यह थाईवान जलडमरूमध्य के दोनों तटों के देशवासियों द्वारा स्मरण किए जाने योग्य है।

थाईवान की पुनर्प्राप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य थाईवान जलडमरूमध्य के दोनों तटों के हमवतन लोगों सहित देश और विदेश में चीनी लोगों को एकजुट करना, चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध के इतिहास को संयुक्त रूप से याद करना, थाईवान की पुनर्प्राप्ति और मातृभूमि में वापसी के विजयी परिणामों की रक्षा करना और मातृभूमि के पुनर्मिलन और राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए संयुक्त रूप से एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है।

इस सम्मेलन में थाईवान के देशबंधुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा तथा सम्मेलन से पहले और बाद में दौरे और आदान-प्रदान गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

