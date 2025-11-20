थाईलैंड से लाए गए 125 भारतीय, घोटालेबाजों के चक्कर में फंस पहुंचे थे म्यांमार

बैंकॉक, 19 नवंबर (आईएएनएस)। 125 भारतीय नागरिकों को इंडियन एयरफोर्स (आईएएफ) का विशेष विमान बुधवार को थाईलैंड के माई सौत से लेकर स्वदेश पहुंचा। ये लोग म्यांमार के साइबर ठगी केंद्र से भागकर थाईलैंड पहुंचे थे।

ये लोग म्यांमार के साइबर ठगी केंद्र म्यावाडी से भागकर थाईलैंड पहुंचे थे। थाई अधिकारियों ने इन पर जुर्माना लगाया और कई सामान जब्त किए। इसके साथ ही भारत सरकार 1500 लोगों को वहां से निकालने में कामयाब हुई है। बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी।

दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित घोटाला केंद्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के भारत सरकार के प्रयासों के तहत, बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास और थाईलैंड के चियांग माई प्रांत स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी को सुगम बनाने के लिए थाई सरकार और टाक प्रांत की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है।

बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पोस्ट के जरिए उन लोगों को आगाह किया जो ऐसे घोटालेबाजों के चंगुल में फंस जाते हैं। पोस्ट में लिखा, "भारतीय नागरिकों को विदेश में नौकरी की पेशकश स्वीकार करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं की साख और भर्ती एजेंटों के साथ ही कंपनियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करने की सख्त सलाह दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड में वीजा-मुक्त प्रवेश केवल पर्यटन और अल्पकालिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है और इसका थाईलैंड में रोजगार पाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।"

मंगलवार को ही 11 महिलाओं समेत 269 भारतीय नागरिकों को मे सौत से स्वदेश लाया गया था। इन्हें भी भारतीय वायुसेना के दो विशेष विमान लेकर आए थे।

बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास और चियांग माई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने थाई सरकार की विभिन्न एजेंसियों और टाक प्रांत के प्रशासन के साथ मिलकर स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को सुगम बनाया।

बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पोस्ट में कहा, "आज, बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास और चियांग माई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने थाई सरकार की विभिन्न एजेंसियों और थाईलैण्ड के टाक प्रांत के प्रशासन के साथ मिलकर, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के दो विशेष विमानों से 11 महिलाओं सहित 269 भारतीय नागरिकों को थाईलैंड के माई सोत से स्वदेश वापस लाने में मदद की। ये भारतीय नागरिक कथित तौर पर म्यांमार के म्यावाडी स्थित घोटाला केंद्रों में शामिल थे और म्यांमार में घोटाला केंद्रों पर हाल ही में की गई छापेमारी के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया।"

पिछले सप्ताह, भारतीय वायु सेना की दो विशेष उड़ानों से 197 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे थे।

बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने ऑपरेशन की निगरानी के लिए माई सोत का दौरा किया था।

