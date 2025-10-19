दोहा वार्ता में तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हुए पाकिस्तान-अफगानिस्तान

बीजिंग, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दोहा की कतरी राजधानी में आयोजित वार्ता के एक दौर के दौरान तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की।

बयान में कहा गया है कि कतर और तुर्कीये की मध्यस्थता से दोनों पक्षों ने शत्रुता समाप्त करने और दोनों पड़ोसी देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने का नेतृत्व किया।

बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष युद्धविराम के स्थायित्व को सुनिश्चित करने और विश्वसनीय और टिकाऊ तरीके से इसके कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए आने वाले दिनों में अनुवर्ती बैठकें करने पर भी सहमत हुए, जिससे दोनों देशों में सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने में योगदान मिला।

कतर के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि यह कदम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की ठोस नींव रखने में मदद करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/