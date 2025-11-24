दुबई एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश के बाद मदद के लिए भारत ने यूएई सरकार को दिया धन्यवाद

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। दुबई एयरशो के दौरान हुए राफेल क्रैश की घटना में विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। दुबई के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर दुख जताया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएई के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया।

भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएई का धन्यवाद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यूएई के विदेश मंत्रालय, आपकी एकजुटता के लिए धन्यवाद। हम यूएई सरकार और लोगों की भावनाओं की हम सराहना करते हैं।"

यूएई ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, "यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस दुखद घटना पर भारत के साथ एकजुटता दिखाई और अपनी गहरी संवेदना जताई है। दुबई में आयोजित एयरशो में हिस्सा ले रहे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से इंडियन एयर फोर्स के एक पायलट की मौत हो गई।"

यूएई ने आगे कहा कि बयान में विदेश मंत्रालय (एमओएफए) ने इस दुखद घटना पर पायलट के परिवार के साथ-साथ भारत सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति जताई।

इस हादसे के बाद भी दुबई में एयरशो जारी रहा। इसे लेकर अमेरिकी एफ-16 डेमो पायलट टेलर हीस्टर ने निराशाजनक प्रतिक्रिया जाहिर की। वहीं, उन्होंने विंग कमांडर नमांश को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक शब्द लिखे।

अमेरिकी पायलट ने घटना के बाद अपना एयरशो का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। इंस्टाग्राम पर अमेरिकी एरोबैटिक पायलट टेलर “एफईएमए” हीस्टर ने कहा कि यह बहुत अजीब था और इस पूरी घटना के बाद कई लोगों ने उनकी टीम का हालचाल जानने के लिए टेक्स्ट किए।

अमेरिकी पायलट ने बताया कि कैसे उनकी टीम दूर से इस घटना को देख रही थी और इंडियन मेंटेनेंस क्रू खाली पार्किंग स्पॉट के पास खड़ा था। पायलट का सामान उसकी कार में वैसे ही पड़ा था।

बाद में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एविएशन शो में 'शो मस्ट गो ऑन' आम बात है और इसे कभी भी उन लोगों के सम्मान पर हावी नहीं होना चाहिए जो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। घटना के बाद भी एयर शो जारी रहने को लेकर उन्होंने हैरानी जताई।

--आईएएनएस

केके/डीएससी