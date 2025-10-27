अन्तरराष्ट्रीय

दो साल बाद दक्षिणी इजरायल से हटेगा आपातकाल, रक्षा मंत्री का फैसला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 04:48 PM

तेल अवीव, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 27 अक्टूबर 2025 को एक अहम ऐलान किया है। दो साल बाद, यानी 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद पहली बार, दक्षिणी इजरायल में लगाए गए विशेष आपातकाल को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। यह कदम इजरायली डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) की सिफारिश पर उठाया गया है।

इस “स्पेशल सिचुएशन” (विशिष्ट परिस्थिति) की वजह से सेना की होम फ्रंट कमांड को लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने और इलाकों को बंद करने की इजाजत मिली थी। इसे 7 अक्टूबर की सुबह पूरे देश में घोषित किया गया था, लेकिन तब से यह सिर्फ दक्षिण में ही लागू था।

यह आदेश कल खत्म हो जाएगा, और दो साल से ज्यादा समय में पहली बार इजरायल में कोई सक्रिय “स्पेशल सिचुएशन” नहीं होगी।

काट्ज ने एक बयान में कहा, “मैंने आईडीएफ की सिफारिश को मानने और 7 अक्टूबर के बाद पहली बार होम फ्रंट में स्पेशल सिचुएशन को हटाने का फैसला किया है।”

उन्होंने कहा कि “यह फैसला देश के दक्षिण में नई सुरक्षा स्थिति को दिखाता है, जो पिछले दो सालों में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ हमारी बहादुर सेना के पक्के और ताकतवर कामों की वजह से हासिल हुई है।”

ये फैसला ऐसे में किया गया है गाजा शांति योजना का पहला चरण पूरा हो गया है। अमेरिका की पहल पर हुए युद्धविराम के बावजूद भी इजरायली सेना ने शनिवार-रविवार की रात युद्धविराम तोड़ते हुए गाजा पट्टी के मध्य भाग में ड्रोन हमला कर एक व्यक्ति को मार गिराया। इजरायली सेना ने इसे टारगेट किलिंग बताया। कहा कि इसमें इस्लामिक जिहाद ग्रुप के प्रमुख कमांडर को मारा गया जो इजरायली सेना पर हमले की योजना में शामिल था। हमास के बाद आईजेजी दूसरा प्रमुख सशस्त्र संगठन है।

इस बीच बंधक शवों को लेकर फिर गाजा को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। वो अब तक 15 शव लौटा चुका है अभी 13 का कुछ पता नहीं चला है। इस बीच मिस्र के साथ मिलकर भारी मशीनों से शवों को खोजने का काम जारी है।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...