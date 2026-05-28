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अमेरिका के वॉशिंगटन की पेपर मिल केम‍िकल टैंक हादसे में दो की मौत, नौ लापता

व्हाइट लिकर केमिकल टैंक हादसे के बाद बचाव अभियान जारी, जांच शुरू
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 28, 2026, 11:14 AM
अमेरिका के वॉशिंगटन की पेपर मिल केम‍िकल टैंक हादसे में दो की मौत, नौ लापता

वॉशिंगटन: अमेरिका में टेक्सास राज्य के लॉन्गव्यू शहर स्थित पेपर मिल में केमिकल टैंक हादसे मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है, और नौ लोग अभी लापता हैं।

यह हादसा एक ऐसे टैंक से जुड़ा था जिसमें 'व्हाइट लिकर' नाम का एक तेजी से नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल घोल भरा हुआ था। यह रसायन कागज और पल्प बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। अधिकारियों के मुताबिक इस टैंक की क्षमता लगभग नौ लाख गैलन थी।

अमेरिका की केमिकल सेफ्टी एंड हैजर्ड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने बुधवार को बताया कि उसने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और उसके जांचकर्ता जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचेंगे।

स्थानीय दमकल अधिकारियों ने कहा कि टैंक से बड़ी मात्रा में यह खतरनाक रसायन बाहर फैल गया। उन्होंने यह भी कहा कि बचाव और खोज का काम बहुत धीरे, सावधानी से और कदम-दर-कदम किया जाएगा, क्योंकि टैंक की संरचना अभी कमजोर और अस्थिर है और जहरीले रसायनों के संपर्क का खतरा बना हुआ है।

अधिकारियों के अनुसार, अगर कोई शव बरामद होता है तो उसे पहले पूरी तरह डीकंटैमिनेट किया जाएगा, उसके बाद ही उसे कोरोनर ऑफिस भेजा जाएगा, ताकि पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस घटना से लॉन्गव्यू की हवा और पीने के पानी की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ रसायन कोलंबिया नदी तक पहुंच गए हैं और इसकी जांच जारी है।

वॉशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने बुधवार को कहा कि अधिकारी इस संभावना के लिए तैयार हैं कि यह घटना आधुनिक वॉशिंगटन राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी बन सकती है।

यह टैंक विस्फोट लॉन्गव्यू शहर में स्थित एक फैक्ट्री में हुआ था, जिसे निप्पॉन डायनाववे पैकेजिंग कंपनी चलाती है। यह कंपनी जापान की निप्पॉन पेपर ग्रुप की सहायक कंपनी है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि वे फिलहाल बचाव दल की मदद करने, लापता लोगों की खोज और पीड़ित परिवारों और कर्मचारियों को सहायता देने पर ध्यान दे रहे हैं। इस हादसे की वजह अभी तक जांच के दायरे में है।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी

 

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