Medina tragedy India : तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जताया दुख, राहत के लिए बनाया कंट्रोल रूम

हैदराबाद: सऊदी अरब में उमराह के लिए मदीना जा रहे यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 40 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में कई हैदराबाद के यात्री थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख प्रकट किया और पीड़ितों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया है।

तेलंगाना सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से पोस्ट कर बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। पोस्ट में लिखा, "सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे भारतीय तीर्थयात्रियों की दुखद बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कुछ यात्री हैदराबाद के थे।"

आगे लिखा, "तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी को पीड़ितों का विवरण तुरंत एकत्र करने और यह पुष्टि करने का निर्देश दिया कि कितने लोग तेलंगाना के थे। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत उपायों के लिए विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया। स्थानिक आयुक्त गौरव उप्पल को सतर्क कर दिया गया है और राज्य सचिवालय में एक कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है।"

सीएमओ तेलंगाना ने 'एक्स' पर पोस्ट करके बताया, "मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के साथ हुई भीषण दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मक्का से मदीना जाते समय हुई इस दुर्घटना और इसमें शामिल लोगों में हैदराबाद के निवासी भी शामिल थे, इस प्रारंभिक सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूरी जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है।"

सीएमओ ने आगे लिखा, "मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों से इस घटना के संबंध में संपर्क करने और तुरंत आवश्यक राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने दिल्ली में समन्वय सचिव गौरव उप्पल से तुरंत बात की और आवश्यक निर्देश जारी किए। इस घटना से संबंधित विवरणों और राहत उपायों की निरंतर निगरानी और मृतकों के परिवारों और रिश्तेदारों को जानकारी प्रदान करने के लिए सचिवालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए नंबर 79979 59754 और 99129 19545 हैं।"

पूर्व सांसद एवं तेलंगाना जागृति की संस्थापक कविता कल्वाकुंतला ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया। उन्होंने लिखा, "यह जानकर स्तब्ध हूं कि मक्का से मदीना जा रही एक बस के एक डीजल टैंकर से टकरा जाने के बाद कम से कम 42 भारतीय उमराह यात्रियों, जिनमें से कई हैदराबाद के थे, के मारे जाने की आशंका है। मैं केंद्र सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से आग्रह करती हूं कि वे सऊदी अधिकारियों के साथ तुरंत समन्वय करें, हर संभव सहायता सुनिश्चित करें और पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करें।"

--आईएएनएस