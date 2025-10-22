टीटीपी का 25 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का दावा, नकवी ने अफगानिस्तान को दी धमकी

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने दक्षिण वजीरिस्तान में एक अभियान में 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने और चौकी पर कब्जा करने का दावा किया। इस बीच पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है।

पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके हमले कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए भीषण हमले के बाद दोनों पक्षों ने दोहा में हुई बैठक के दौरान युद्धविराम विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

इस बीच टीटीपी ने एक बार फिर से हमले का दावा किया है। हालांकि, इसे लेकर पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

मीडिया से बातचीत के दौरान नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम हो गया है। अगर फिर से उल्लंघन हुआ, तो अफगानिस्तान जानता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। किसी भी हिंसक समूह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "अगर कोई समूह हथियारों के साथ आता है, तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। पंजाब सरकार मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और नागरिक व सैन्य नेतृत्व के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।"

इससे पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि पाक सरकार किसी भी सूरत में टीटीपी के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। पाकिस्तान की सरकार केवल अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत करेगी। इस बीच टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले का दावा किया है।

इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तुर्किए और कतर की मध्यस्थता के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों पक्षों के बीच इस बातचीत के दौरान यह भी कहा गया था कि स्थिति की निगरानी के लिए आगे भी कई बैठकें होंगी। अगली बैठक 25 अक्टूबर को तुर्किए में होने की चर्चा हो रही थी।

दोनों पक्षों के बीच हुए सीजफायर के पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर भीषण हमला किया था। इस हमले में तीन अफगानिस्तानी क्रिकेटर समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

केके/एबीएम