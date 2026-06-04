तीसरा विश्व सिनोलॉजिस्ट सम्मेलन आयोजित हुआ

बीजिंग, 4 जून (आईएएनएस)। चीन के गानसू प्रांत के तुनहुआंग शहर में सिनोलॉजिस्टों का तीसरा विश्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जहां लगभग 70 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि चीनी और विदेशी सभ्यताओं के एकीकरण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। दुनिया भर के सिनोलॉजिस्ट भी अनेक यात्राओं और अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से चीन की गहरी समझ हासिल करते हैं।

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उद्घाटन समारोह में, फ्रांस की सिनोलॉजिस्ट गुर्नी ने चीन के साथ अपने संबंध साझा किए और 'सांस्कृतिक विरासत की वापसी पर कानून' का विशेष परिचय दिया, जिसे सांस्कृतिक अवशेषों को वापस करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस वर्ष मई में फ्रांस में लागू किया गया था।

उपस्थित अतिथियों ने कहा कि चीनी सभ्यता में निहित 'स्वर्ग के नीचे सभी एक परिवार हैं' और 'सद्भाव और सह-अस्तित्व' की बुद्धिमत्ता वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है।

सीपीसी केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के एक संबंधित अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में, वैश्विक सभ्यतागत विभाजन अक्सर उभर रहे हैं, और चीन चीनी और विदेशी सभ्यताओं के ज्ञान को एकत्रित करने और दुनिया के लिए साझा समृद्धि प्राप्त करने के तरीकों का पता लगाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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