तीसरे राउंड की शांति वार्ता से इतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई गोलीबारी, 5 की मौत और 6 घायल

इस्लामाबाद, 7 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीसरे राउंड की वार्ता विफल होती नजर आ रही है। शांति वार्ता से इतर अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने हमला किया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने जानकारी दी है कि सीमा पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई।

बता दें, दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता दो दिवसीय है। एक तरफ सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाक पर हमला करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार दोनों देशों के बीच सीमा पर हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए हैं।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार अफगानिस्तान को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को करने दे रहा है। तालिबान ने आरोपों से इनकार किया और इस्लामाबाद पर अफगान क्षेत्र के अंदर हवाई हमले करने का आरोप लगाया।

पिछले महीने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण तनाव देखने को मिला। पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया, जिसमें अफगानिस्तान के क्रिकेटर समेत कई लोग मारे गए। वहीं अफगानिस्तान ने भी पाक सेना की कई चौकियों को निशाना बना दिया।

स्थिति काफी तनावपूर्ण होने के बाद कतर और तुर्किए ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए मध्यस्थता की। दोहा में सबसे पहली बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सीजफायर समझौते पर हस्ताक्षर किया। हालांकि, इसके बाद भी सीमा पर तनाव जारी रहा।

फिलहाल दोनों पक्षों के बीच हो रही वार्ता में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक कर रहे हैं। पाक के प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ सैन्य, खुफिया और विदेश कार्यालय के अधिकारी भी शामिल हैं।

दूसरी ओर, अफगान तालिबान पक्ष का नेतृत्व जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस (जीडीआई) के प्रमुख अब्दुल हक वासेक कर रहे हैं। इसके अलावा, अफगान के प्रतिनिधिमंडल में सुहैल शाहीन, अनस हक्कानी और उप आंतरिक मंत्री रहमतुल्लाह नजीब समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस