तीसरी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी संगोष्ठी शिनच्यांग के उरुमची में आयोजित

Aug 28, 2025, 04:56 AM

बीजिंग, 27 अगस्त (आईएएनएस)। 'नई परिस्थिति में वैश्विक आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा प्रशासन : क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां' विषय पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी संगोष्ठी 26 अगस्त को शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के उरुमची में आयोजित की गई।

चीन के विदेश मंत्रालय, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश और संबंधित चीनी थिंक टैंक और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, रूस और अफ्रीकी संघ सहित 20 से अधिक देशों और क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 100 मेहमानों ने उद्घाटन समारोह, उप-मंचों और समापन समारोह में भाग लिया।

चीन ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक सभ्यता पहल ने मानव जाति साझा भविष्य समुदाय के निर्माण को बढ़ावा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सहयोग को गहरा करने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी चुनौतियों का सामना करने के लिए नए विचार और रास्ते प्रदान किए हैं।

संगोष्ठी में उपस्थित विभिन्न पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कार्यवाहियां एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो रहा है। विभिन्न पक्षों ने सर्वसम्मति से कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी अभियानों में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना चाहिए और सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करना चाहिए।

शिनच्यांग के आतंकवाद-रोधी और उग्रवाद-विरोधी प्रयासों ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं, और इसके अनुभव और अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए संदर्भ के योग्य हैं।

