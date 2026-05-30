टोरंटो में इंडियन स्टूडेंट की मौत, भारतीय मिशन शव वापस लाने के लिए कर रहा काम

ओटावा, 29 मई (आईएएनएस)। टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट ने शुक्रवार को इंडियन स्टूडेंट विधि मेघा की मौत पर दुख जताया। भारतीय छात्रा विधि मेघा की 15 मई को नियाग्रा इलाके में मौत हो गई थी। भारतीय दूतावास ने मृतक के परिवार को पूरा समर्थन और मदद देने की बात कही।

कॉन्सुलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “सेंट कैथरीन, नियाग्रा में एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट, विधि मेघा की मौत के बारे में जानकर कॉन्सुलेट को बहुत दुख हुआ है। हम दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और इस दुखद नुकसान पर एकजुटता दिखाते हैं।”

इसमें आगे कहा गया, “कॉन्सुलेट भारत और कनाडा में परिवार के सदस्यों और फ्यूनरल होम के संपर्क में है और परिवार को हर तरह की मदद और सहायता दे रहा है, जिसमें पार्थिव शरीर को भारत ले जाना भी शामिल है।”

नियाग्रा रीजनल पुलिस सर्विस (एनपीआरएस) के अनुसार, 15 मई को सेंट कैथरीन्स शहर के लेकशोर रोड और लेक स्ट्रीट इलाके में एक घर पर यूनिफॉर्म पहने अधिकारी दो लोगों के बिना किसी खास लक्षण के होने की रिपोर्ट पर पहुंचे।

एनआरपीएस ने बताया कि अधिकारियों को घर के अंदर 23 साल की विधि कल्पेशकुमार मेघा की लाश मिली और होमिसाइड यूनिट ने जांच अपने हाथ में ले ली है।

एक बड़े आदमी को इलाज के लिए लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। उम्मीद है कि उसकी चोटें जानलेवा नहीं हैं।

गुजरात के आनंद में घर वापस आकर विधि के पिता ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि “वह चार साल से वहां थी। मुझे कल स्थानीय पुलिस स्टेशन से इसके बारे में पता चला। मुझे बताया गया कि उसकी मौत हो गई है। मैंने अपने रिश्तेदारों को एक आधिकारिक ईमेल भेजा।”

उन्होंने कहा, “जांच शुरू हो गई है। एक ड्रग डीलर पैसे लेने आया था। उसने उससे लड़ाई की और पैसे देने से मना कर दिया। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। मेरी सरकार से एक अपील है: मेरी बेटी का शव जल्द से जल्द भारत भेजा जाए।”

18 मई को, एनआरपीएस के डिटेक्टिव्स ने सेंट कैथरीन्स के 40 साल के जोशुआ सेंट उमर को सेकंड-डिग्री मर्डर का चार्ज लगाकर गिरफ्तार किया।

--आईएएनएस

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