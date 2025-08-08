ट्रंप-पुतिन की बैठक के लिए रूस और अमेरिका सहमत: यूरी उशाकोव

मॉस्को, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अगले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक को लेकर सहमति बन गई है। यह जानकारी रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने गुरुवार को दी।

उशाकोव ने पत्रकारों को बताया कि ट्रंप और पुतिन की यह बैठक अमेरिकी पक्ष के सुझाव पर होगी। दोनों देशों के अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हैं।

उशाकोव ने कहा, "अमेरिकी पक्ष के सुझाव पर, आने वाले दिनों में उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है।"

उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह को ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक के लिए एक संभावित समय-सीमा के रूप में चुना गया है।

उशाकोव ने कहा, "दोनों पक्ष इस महत्वपूर्ण बैठक की सीधी तैयारियों की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि तैयारियों में कितने दिन लगेंगे। हालांकि, अगले सप्ताह बैठक आयोजित करने के विकल्प पर विचार किया गया है। हम इसे लेकर काफी सकारात्मक हैं।"

ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक के स्थान को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि, क्रेमलिन इस बैठक के स्थान की जानकारी कुछ वक्त बाद साझा करेगा।

बुधवार को पुतिन ने मॉस्को में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। ट्रंप ने इस मुलाकात को 'बेहद सफल' बताते हुए कहा कि इसमें 'बेहतरीन प्रगति' हुई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप ने कहा, "मेरे विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सफल बैठक की है। इसमें काफी प्रगति हुई है। इसके बाद मैंने हमारे कुछ यूरोपीय सहयोगियों को जानकारी दी। सभी इस बात से सहमत हैं कि इस युद्ध को अब समाप्त होना चाहिए। हम आने वाले दिनों और हफ्तों में इस दिशा में काम करेंगे। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।"

इससे पहले, यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने सुबह स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। रूस ने यूक्रेन मुद्दे पर कुछ 'संकेत' भेजे हैं और ट्रंप की ओर से भी 'संकेत' प्राप्त हुए।

14 जुलाई को ट्रंप ने रूस को शांति समझौते के लिए 50 दिनों की समयसीमा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेताया था कि अगर रूस यूक्रेन के साथ समझौता नहीं करता, तो वह रूस और उसके व्यापारिक भागीदारों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करेंगे।

29 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए कहा कि इस समयसीमा को घटाकर 10 दिन किया जा रहा है। हाल ही में, एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक जॉन केली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 8 अगस्त तक युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता चाहते हैं।

