ट्रंप ने वाशिंगटन में अपराध से निपटने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए, राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के संकेत दिए

वाशिंगटन, 26 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राजधानी वाशिंगटन में अपराध पर सख्ती करने और जरूरत पड़ने पर पूरे देश में नेशनल गार्ड तैनात करने की तैयारी की गई है।

इस आदेश के अनुसार, रक्षा मंत्री को वाशिंगटन डीसी के लिए एक विशेष नेशनल गार्ड यूनिट बनाने के लिए कहा गया है। यह यूनिट राजधानी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित होगी। साथ ही, देश के अलग-अलग राज्यों की नेशनल गार्ड यूनिट को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे किसी भी जगह दंगे या अशांति की स्थिति में तुरंत मदद कर सकें।

रक्षा मंत्री को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूरे देश में किसी भी समय तुरंत भेजे जा सकने वाले "क्विक रिएक्शन फोर्स" की व्यवस्था बनी रहे।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आदेश में नेशनल पार्क सर्विस को भी कहा गया है कि वे अतिरिक्त पार्क पुलिस अधिकारियों की भर्ती करें, ताकि वॉशिंगटन में सुरक्षा बढ़ाई जा सके। साथ ही, वॉशिंगटन डीसी के अभियोजन कार्यालय (यूएस अटॉर्नी ऑफिस) को और अधिक वकीलों की भर्ती करने को कहा गया है, ताकि हिंसक और संपत्ति से जुड़े अपराधों पर ध्यान दिया जा सके। यह आदेश कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय को हिंसक और संपत्ति संबंधी अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए "अतिरिक्त अभियोजकों को नियुक्त करने" का भी निर्देश देता है।

खबरों के अनुसार, यह आदेश इस बात का संकेत है कि ट्रंप अमेरिका की घरेलू पुलिसिंग में सेना की भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि, यह भी कहा गया कि नेशनल गार्ड सामान्यतः गवर्नर के आदेश पर काम करता है, और इस आदेश में यह साफ नहीं किया गया है कि अगर कोई गवर्नर गार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वाशिंगटन के बाहर की इकाइयां किस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेंगी।

कुछ ही दिन पहले, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आदेश दिया था कि वाशिंगटन की सड़कों पर गश्त कर रहे नेशनल गार्ड जवान अब अपने हथियार साथ लेकर चलें।

ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि वाशिंगटन के बाद शिकागो अगला शहर हो सकता है जहां अपराध पर रोक लगाने के लिए संघीय सरकार कदम उठाएगी। बाद में उन्होंने शिकागो के साथ न्यूयॉर्क का भी जिक्र किया, जहां वह चाहते हैं कि नेशनल गार्ड अपराध से निपटने में मदद करे।

रविवार को ट्रंप ने मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर के साथ विवाद के बीच बाल्टीमोर में भी सेना भेजने की चेतावनी दी। गवर्नर ने वाशिंगटन में गार्ड की तैनाती की आलोचना की थी और ट्रंप को अपने राज्य आकर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया था।

11 अगस्त को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वाशिंगटन में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए नेशनल गार्ड तैनात किया जाएगा। उसी दौरान उन्होंने शिकागो, लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और ओकलैंड जैसे शहरों का भी नाम लिया, जहां अपराध की समस्या गंभीर है। ये सभी डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहर हैं।

