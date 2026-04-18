ट्रंप ने तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली के उपराज्यपाल बनने पर दी बधाई

वॉशिंगटन, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है और उनके कूटनीतिक अनुभव की सराहना की है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, “दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनने पर तरणजीत संधू को बधाई!”

उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में संधू के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ट्रंप ने कहा, “एक अनुभवी राजनयिक और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत के रूप में उन्होंने हमेशा भारत-अमेरिका संबंधों को सशक्त बनाने के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिल्ली में उनके नेतृत्व को लेकर भी भरोसा जताया और कहा, “दिल्ली के विकास का नेतृत्व करने और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उन्हें सफलता की शुभकामनाएं।”

वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी संधू का वॉशिंगटन में कार्यकाल ऐसे समय में रहा, जब भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध तेजी से मजबूत हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखा।

ट्रंप का यह संदेश संधू की वॉशिंगटन में मजबूत पहचान और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है।

हाल के वर्षों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों के अधिकारी इस साझेदारी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

उच्चस्तरीय दौरे, संयुक्त सैन्य अभ्यास और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय अब इस साझेदारी की सामान्य विशेषताएं बन चुकी हैं।

संधू की दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति उस व्यापक रुझान को भी दर्शाती है, जिसमें अनुभवी राजनयिकों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, खासकर ऐसे समय में जब भारत की वैश्विक भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन की निगरानी में महत्वपूर्ण होती है, जहां वे निर्वाचित सरकार के साथ मिलकर नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों में भूमिका निभाते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच संबंध विभिन्न सरकारों के दौरान मजबूत बने रहे हैं और वॉशिंगटन में नई दिल्ली के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर व्यापक समर्थन देखा जाता है।

--आईएएनएस

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