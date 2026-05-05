ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिकी व्यापार नीति का मुख्य टूल बताया, चीन पर साधा निशाना

वाशिंगटन, 5 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी व्यापार नीति का एक मुख्य टूल बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि टैरिफ से चीन और दूसरे देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का संकेत मिला, जिन्होंने यूएस के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया।

व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि सस्ते इंपोर्ट से घरेलू कंपनियों को नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस महीने के आखिर में चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन की यात्रा से पहले उन्होंने कहा, "चीन और दूसरे देशों के ऐसे प्रोडक्ट बनाने से आपको नुकसान हो रहा है जो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनमें कम पैसे लगते हैं।"

उन्होंने तर्क दिया कि टैरिफ इस ट्रेंड को बदलने और रेवेन्यू बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "टैरिफ के इस्तेमाल की वजह से, हमारे पास यह सारा पैसा है।"

राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि मौजूदा टैरिफ लेवल शायद काफी नहीं हैं। उन्होंने उन सेक्टर्स की ओर इशारा करते हुए कहा, "मेरे विचार में टैरिफ सच में काफी ज्यादा नहीं हैं, जिन पर विदेशी कॉम्पिटिशन का लगातार दबाव है।"

ट्रंप ने कहा कि कंपनियां प्रोडक्शन को अमेरिका में शिफ्ट करके टैरिफ से बच सकती हैं। उन्होंने कहा, "अगर वे यहां आकर बिजनेस बनाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं है।"

उन्होंने टैरिफ को अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग में बड़े स्तर पर सुधार से जोड़ा और कहा, "हमने अपनी कार इंडस्ट्री खो दी और वे सब वापस आ रहे हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका-चीन संबंध को कॉम्पिटिटिव बताया, लेकिन दुश्मनी वाला नहीं और कहा, "हम एआई में चीन से आगे हैं। हमारे बीच फ्रेंडली कॉम्पिटिशन है।"

साथ ही, उन्होंने पिछली ट्रेड नीति की आलोचना की और कहा, “इस देश में हमें दशकों से ठगा गया है। पहले की सरकारें घरेलू उद्योगों को बचाने में नाकाम रही हैं। टैरिफ ने हमारे देश को अमीर बनाया है।”

ट्रंप ने फर्नीचर और मैन्युफैक्चरिंग समेत कुछ खास सेक्टर्स पर जोर दिया, जहां उन्होंने कहा कि टैरिफ से प्रोडक्शन को अमेरिका में वापस लाने में मदद मिलेगी। हम सारा फर्नीचर वापस लाने जा रहे हैं। आप इसे देखेंगे।

उन्होंने टैरिफ नीतियों के लिए कानूनी चुनौतियों को माना। ट्रंप ने कहा, “हमारे पास टैरिफ लगाने के दूसरे तरीके हैं। वे ज्यादा टेस्टेड हैं, वे ज्यादा मजबूत हैं।”

--आईएएनएस

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