अन्तरराष्ट्रीय

ट्रंप ने शिकागो में बढ़ती हिंसा पर जताई चिंता, कहा- जल्द निकालूंगा समस्या का समाधान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 03, 2025, 03:00 AM

वॉशिंगटन, 2 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में लगातार बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं पर चिंता जताई है। ट्रंप ने कहा कि बीते सप्ताह के अंत में कम से कम 54 लोग गोलीबारी की चपेट में आए, जिनमें से 8 की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि पिछले दो सप्ताहांत भी हालात लगभग ऐसे ही रहे और शिकागो को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर करार दिया। ट्रंप ने इलिनॉयस के गवर्नर जे.बी. प्रित्जकर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रहे हैं।

ट्रंप ने दावा किया कि जिस तरह उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में अपराध की समस्या को तेजी से हल किया, उसी तरह शिकागो को भी जल्द सुरक्षित बनाया जाएगा। उन्होंने अपने संदेश के अंत में नारा दिया, “अमेरिका को फिर से महान बनाएं।”

बता दें कि अमेरिकी शहरों में गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में कई शहरों में गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। बीते सप्ताह 28 अगस्त को ही मिनियापोलिस के एक कैथोलिक चर्च में गोलीबारी की घटना सामने आई थी।

चर्च पर हुए इस हमले में बुजुर्ग समेत आठ और दस साल के दो बच्चों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए थे। चर्च के स्कूल के छात्र शैक्षणिक वर्ष के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि मारे गए लोगों में से तीन 80 साल से ज्यादा उम्र के थे और प्रार्थना सभा में शामिल होने आए थे।

इससे पहले 17 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित एक क्लब में गोलीबारी हुई थी। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए थे।

यह घटना "टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज" में क्राउन हाइट्स इलाके में हुई। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोलीबारी में कई शूटर शामिल थे।

--आईएएनएस

डीएससी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...