ट्रंप ने नाटो देशों को लिखी चिट्ठी, कहा- रूसी तेल खरीदना बंद करें सब

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 11:01 AM

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र जारी कर उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट लिखा। इसमें कहा, "मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और ऐसा करना शुरू कर दें, और जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें।"

उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि नाटो, एक समूह के रूप में, रूस पर अपनी आर्थिक पकड़ कमजोर करने के लिए चीन पर 50-100 फीसदी टैरिफ लगाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र जारी कर उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। ये खत बाद में एक्स पर भी शेयर किया गया जिसका शीर्षक दिया गया- सभी नाटो देशों के नाम एक खत।

उन्होंने कहा, "मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, ऐसा तब होगा जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएंगे और ऐसा करना शुरू कर देंगे, और जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे।"

उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि नाटो, एक समूह के रूप में, रूस पर अपनी आर्थिक पकड़ कमजोर करने के लिए चीन पर 50-100% टैरिफ लगाए। यह ट्रंप की पहले की धमकियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं होने पर मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने और उसके तेल खरीदने वाले देशों, जैसे कि शीर्ष खरीदार चीन और भारत, पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।

राष्ट्रपति ने रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है।

--आईएएनएस

केआर/

