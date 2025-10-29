ट्रंप ने किम से मुलाकात का दिया प्रस्ताव, उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल लॉन्च करके दिया जवाब

सोल, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग-उन से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने मंगलवार को क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। विशेषज्ञों ने क्रूज मिसाइल टेस्टिंग को ही उत्तर कोरिया का जवाब बताया।

विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया के क्रूज मिसाइल परीक्षण को अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव को ठुकराने के रूप में देखा जा सकता है।

बता दें, उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि उसने मंगलवार को पीले सागर में समुद्र से सतह पर मार करने वाली सामरिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। जहाज आधारित मिसाइल लॉन्च के लिए क्रूज में सुधार किया गया।

उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल परीक्षण राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीए) कार्यक्रमों में भाग लेने और दक्षिण कोरिया पहुंचने से कुछ घंटे पहले किया।

अपने एशिया दौरे से पहले और उसके दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने किम से मिलने के लिए बार-बार प्रस्ताव दिए। अगर किम और ट्रंप की मुलाकात होती है, तो यह छह साल से ज्यादा समय में उनके बीच पहली मुलाकात होगी।

ट्रंप ने उत्तर कोरिया को एक "परमाणु शक्ति" कहा, जिससे देश के साथ प्रतिबंधों में ढील पर बातचीत की संभावना के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह किम से मुलाकात के लिए अपना एशियाई दौरा बढ़ा सकते हैं।

बुधवार की सुबह तक किम से मुलाकात को लेकर ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने चुप्पी साध रखी थी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार से गुरुवार तक दक्षिण कोरिया में रहेंगे।

क्यूंगनाम विश्वविद्यालय के सुदूर पूर्वी अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर लिम यूल-चुल ने मंगलवार के मिसाइल प्रक्षेपण को किम द्वारा ट्रंप के "दृढ़ बैठक प्रस्तावों" को अस्वीकार करने की पुष्टि बताया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अमेरिका-उत्तर कोरिया बैठक की संभावना कम हो गई है।"

पिछले महीने एक संसदीय बैठक में बोलते हुए, किम ने कहा कि अगर वाशिंगटन परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग छोड़ देता है, तो उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिबंधों में ढील के लिए उत्तर कोरिया दुश्मनों के साथ किसी भी तरह की लेनदेन वाली बातचीत में शामिल नहीं होगा।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाया है कि उत्तर कोरिया बातचीत शुरू करने से पहले, दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित करने जैसे किसी बड़े समझौते की वाशिंगटन की पेशकश का इंतजार कर रहा होगा।

प्रोफेसर लिम यूल-चुल ने कहा कि ट्रंप के कोरियाई प्रायद्वीप छोड़ने तक, किम से मुलाकात की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है।

--आईएएनएस

केके/एएस