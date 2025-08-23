ट्रंप ने अपने भरोसेमंद सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया

वाशिंगटन, 23 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय से सहयोगी और भरोसेमंद राजनीतिक रणनीतिकार सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा की है।

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बयान में, ट्रंप ने गोर की निष्ठा, संगठनात्मक प्रतिभा और उनके राजनीतिक एवं सरकारी कार्यों में उनकी गहरी भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सर्जियो गोर को भारत का अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत बनाया जा रहा है।"

ट्रंप ने बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय में कार्मिक निदेशक के तौर पर गोर और उनकी टीम ने बहुत कम समय में करीब 4,000 लोगों की नियुक्ति की, जिससे सरकारी विभागों में 95 प्रतिशत से ज्यादा पद भर गए। सर्जियो अपनी नियुक्ति की पुष्टि होने तक व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे।

ट्रंप ने गोर की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि वे लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। गोर ने उनके ऐतिहासिक चुनावी अभियानों में काम किया, उनकी किताबें प्रकाशित कीं और उनके समर्थन में सबसे बड़े राजनीतिक अभियान संगठनों में से एक को चलाया।

ट्रंप ने कहा, "दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए, यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं जो मेरे एजेंडे को पूरा करे और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करे। सर्जियो एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे। बधाई हो सर्जियो!"

गोर ने आभार जताते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप का मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। भारत में अमेरिका का राजदूत और दक्षिण-मध्य एशिया के लिए विशेष दूत बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। हमारे व्हाइट हाउस ने अमेरिका को फिर से महान बनाने में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।"

गोर की नियुक्ति पर ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेताओं ने भी खुशी जताई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लिखा, "सर्जियो एक महान व्यक्ति हैं और भारत में हमारे देश के एक शानदार राजदूत साबित होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमारी इतनी सारी सफलता सर्जियो की कड़ी मेहनत के कारण ही मिली है। मैं उन्हें यह नई भूमिका देने के लिए राष्ट्रपति का आभारी हूं।"

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी कहा, "भारत हमारे लिए दुनिया के सबसे अहम रिश्तों में से एक है और सर्जियो उसका बेहतरीन प्रतिनिधित्व करेंगे।"

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने संक्षेप में लिखा, "बधाई सर्जियो, राजदूत के लिए शानदार चयन।"

38 वर्षीय सर्जियो गोर ने अमेरिकी राजनीति में बहुत तेजी से जगह बनाई और ट्रंप के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सहयोगियों में शामिल हो गए। उनका मुख्य काम था करीब 4,000 अधिकारियों की जांच कर यह सुनिश्चित करना कि वे पूरी तरह से ट्रंप के प्रति प्रतिबद्ध हों।

--आईएएनएस

एएस/