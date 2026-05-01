ट्रंप ने अली अल-जैदी को इराक के प्रधानमंत्री में नामित किए जाने पर दी बधाई

वाशिंगटन, 1 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अली अल-जैदी को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने पर बधाई दी है।

व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स हैंडल रैपिड रिस्पॉन्स 47 ने राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रुथ सोशल पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा है, "अली अल-जैदी को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई! हम उनके प्रयासों की सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि वे आतंकवाद से मुक्त एक नई सरकार का गठन करेंगे जो इराक के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित कर सकेगी। हम इराक और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक मजबूत, जीवंत और बेहद फलदायी नए संबंधों की आशा करते हैं। यह हमारे राष्ट्रों के बीच एक अभूतपूर्व नए अध्याय की शुरुआत है, समृद्धि, स्थिरता और अभूतपूर्व सफलता। एक बार फिर, अली, आपको हार्दिक बधाई।"

इराक के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल को व्यवसायी अली अल-जैदी को देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया था, क्योंकि उन्हें देश के मुख्य शिया गठबंधन का समर्थन प्राप्त था।

राष्ट्रपति निजार अमेदे ने सबसे बड़े संसदीय गुट के उम्मीदवार अली अल-जैदी को नई सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है। यह घोषणा समन्वय ढांचे के जैदी को अपना उम्मीदवार घोषित करने के कुछ ही समय बाद हुई, जो ईरान से विभिन्न संबंधों वाले शिया गुटों का एक गठबंधन है और जिसने पहले मलिकी को नामित किया था।

लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम ने स्थिति को बदल दिया। जनवरी में ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान से घनिष्ठ संबंध रखने वाले दो बार के पूर्व प्रधानमंत्री मलिकी सत्ता में वापस आते हैं, तो वह इराक को सभी प्रकार का समर्थन रोक देंगे।

सोमवार को समन्वय ढांचे ने मलिकी और कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के "ऐतिहासिक और जिम्मेदार रुख" की प्रशंसा की।

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम