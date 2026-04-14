नई द‍िल्‍ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट से कल 34 जहाज गुजरे, जो बंदी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्‍यादा संख्या है।

ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर कहा, ''कल होर्मुज स्‍ट्रेट से 34 जहाज गुजरे, जो इस बंदी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्‍यादा संख्या है।''

सोमवार को ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्री नाकाबंदी शुरू करने की जानकारी देते हुए ईरानी जहाज को तबाह करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि उसी 'किल सिस्टम' का प्रयोग किया जाएगा, जो ड्रग तस्करों के खिलाफ किया जाता है।

ट्रंप ने फिर दोहराया, "ईरान की नेवी समुद्र की गर्त में जा चुकी है और पूरी तरह तबाह-बर्बाद हो चुकी है। हमने उसके 158 जहाज तबाह कर दिए। कुछ को छोड़ दिया जिन्हें वे फास्ट अटैक शिप कहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि उससे हमें कोई खतरा नहीं है।"

इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के पास भी आया तो उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, उसी 'किल सिस्टम' का इस्तेमाल करके जो हम समुद्र में नावों पर 'ड्रग डीलरों' के खिलाफ करते हैं।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी शुरू हो गई है। यह फैसला सोमवार शाम 7:30 बजे (अमेरिकी समय के समयानुसार सुबह 10:00 बजे) से लागू हो गया।

ट्रंप ने पिछली पोस्ट्स में ही कह दिया था कि फैसले के तहत जो भी जहाज होर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे रोककर जांच की जाएगी। खास तौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी, जो ईरान को टोल देते हैं। जो जहाज ईरान को गैरकानूनी टोल देंगे, उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। ट्रंप के अनुसार, "इससे ईरान की आर्थिक ताकत कम की जाएगी।"

यूएस सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) ने यह कदम राष्ट्रपति के आदेश के बाद उठाया है और यह ईरानी पोर्ट्स में आने-जाने वाले सभी समुद्री ट्रैफिक को टारगेट करेगा, जिसमें अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे के पोर्ट्स भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

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