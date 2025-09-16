अन्तरराष्ट्रीय

ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की 'ड्रग बोट' पर फिर किया हमला, तीन की मौत

Sep 16, 2025, 05:44 AM

वाशिंगटन, 16 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने दो सप्ताह में दूसरा हमला वेनेजुएला से आई एक कथित ड्रग बोट को निशाना बनाकर किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जल में जहाज पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आज सुबह, मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथकॉम के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में स्पष्ट रूप से पहचाने गए, असाधारण रूप से हिंसक ड्रग तस्करी कार्टेल और नार्कोटेररिस्ट के खिलाफ दूसरा काइनेटिक स्ट्राइक किया।"

उन्होंने कहा, "ये बेहद हिंसक ड्रग तस्करी कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अमेरिकी हितों के लिए खतरा हैं।"

ट्रंप के पोस्ट में एक वीडियो भी शामिल है, जिसे 'अनक्लासीफाइड' बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि एक जहाज में अज्ञात जलक्षेत्र में आग लग गई।

इससे पहले 2 सितंबर को ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वेनेजुएला से कथित तौर पर ड्रग्स ले जा रहे एक जहाज पर अमेरिकी सैन्य हमले का आदेश दिया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे, जिन्हें ट्रंप ने 'सकारात्मक रूप से पहचाने गए ट्रेन डे अरागुआ (टीडीए) नार्कोटेररिस्ट' बताया।

बाद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए उसे 'गैरकानूनी' बताया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने वाशिंगटन पर अपने शासन परिवर्तन के प्रयास को उचित ठहराने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के दावों को गढ़ने का आरोप लगाया तथा इस बात पर जोर दिया कि वेनेजुएला कोका की खेती और कोकीन उत्पादन से मुक्त है।

वेनेजुएला पक्ष ने अभी तक दूसरे अमेरिकी हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

मादुरो ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाशिंगटन ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संचार के माध्यम तोड़ दिए हैं।

उन्होंने इस रुकावट के लिए वाशिंगटन की 'धमकियों और ब्लैकमेल' को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका के उकसावे के बावजूद वेनेजुएला 'शांति बनाए रखने में कामयाब रहा है।'

मादुरो ने आगे कहा कि वेनेजुएला राजनीतिक, कूटनीतिक और संभावित सैन्य आक्रमण से अपनी रक्षा करने के अपने वैध अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

--आईएएनएस

एबीएम/

