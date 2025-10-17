अन्तरराष्ट्रीय

ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन पर कसा शिकंजा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखने के मामले में लगा अभियोग

Oct 17, 2025, 03:00 PM

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन पर गुरुवार को मैरीलैंड की एक संघीय ग्रैंड जूरी की तरफ से अभियोग लगाया गया है। एक महीने के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप के तीसरे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक विरोधी पर अभियोग लगाया गया है। इसपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया के सवालों पर कहा, "मुझे इसके बारे में पता नहीं था, हालांकि वह एक खराब इंसान है। वह वाकई में बहुत बुरा व्यक्ति है।"

बता दें, बोल्टन पर राष्ट्रीय रक्षा संबंधी जानकारी प्रसारित करने के आठ और राष्ट्रीय रक्षा संबंधी जानकारी को अपने पास रखने के 10 आरोप हैं। अभियोजकों का कहना है कि बोल्टन ने अपनी गतिविधियों की डिजिटल डायरियां रखीं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा कीं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए सभी प्रकार की गोपनीय सामग्री शामिल थी।

अभियोग के अनुसार, बोल्टन ने "डायरी जैसी प्रविष्टियों" के "एक हजार से ज्यादा पृष्ठ" साझा किए, जिनमें "अति गोपनीय" स्तर तक की जानकारी शामिल थी।

दरअसल, यह मामला 2022 में ईरान ने बोल्टन का ईमेल हैक किया था। इसी को लेकर इस मामले की जांच शुरू हुई। जांच के बाद गुरुवार को बोल्टन पर अभियोग लगाया गया।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोल्टन शुक्रवार को ही ग्रीनबेल्ट स्थित संघीय अदालत में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हालांकि, कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई अभी तय नहीं हुई है।

बोल्टन पर आरोप है कि वह कथित तौर पर व्हाइट हाउस और अन्य सुरक्षित स्थानों पर बिताए गए अपने दिन के हस्तलिखित नोट्स लेते थे और फिर उन्हें अपने कंप्यूटर पर दोबारा लिखते थे। अभियोजकों का कहना है कि ये प्रविष्टियां छपी हुई थीं और बोल्टन और उनके घर में अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले निजी उपकरणों में मौजूद थीं।

--आईएएनएस

केके/एएस

