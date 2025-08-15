अन्तरराष्ट्रीय

ट्रंप के लिए अलास्का में पुतिन से मुलाकात 'शतरंज का खेल,' बोले- 25 फीसदी सफलता की उम्मीद

Aug 15, 2025, 05:41 AM

वॉशिंगटन, 15 अगस्त (आईएएनएस)। अलास्का समिट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात के सफल होने की दर 25 फीसदी ही है।

फॉक्स न्यूज रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि पुतिन के साथ उनकी मुलाकात "शतरंज के खेल" जैसी है। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि पुतिन रूस-यूक्रेन संघर्ष पर एक समझौते पर पहुंचने की दिशा में प्रगति करने के इरादे से आ रहे हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि अगर इस मुलाकात के दौरान सकारात्मक प्रगति होती है, तो यह दूसरी मुलाकात की नींव रखेगी, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी शामिल होंगे।

ट्रंप ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर पुतिन यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में युद्धविराम पर सहमत होने से इनकार करते हैं, तो रूस को "बहुत गंभीर परिणाम" भुगतने होंगे।

पुतिन-ट्रंप मुलाक़ात शुक्रवार को एंकोरेज, अलास्का में होनी है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि पुतिन शुक्रवार को अलास्का में होने वाले शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता करने की इच्छा लेकर जा रहे हैं।

ट्रंप ने गुरुवार को फॉक्स रेडियो से कहा, "मुझे लगता है कि अब उन्हें यकीन हो गया है कि वह एक समझौता करेंगे। वह एक समझौता करेंगे। मुझे लगता है कि वह करेंगे। और हमें पता चल जाएगा - मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा।"

ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की ओर बढ़ना है, और उन्होंने "तीन अलग-अलग स्थानों" पर बातचीत का सुझाव दिया - जिसमें "अलास्का में रहने" की संभावना भी शामिल है।

हालांकि, ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी: "अगर यह एक खराब बैठक रही, तो मैं किसी को फ़ोन नहीं करूंगा - मैं घर जा रहा हूं... लेकिन अगर यह एक अच्छी बैठक रही, तो मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को फोन करूंगा।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बैठक के दौरान रूस को आर्थिक प्रोत्साहन देंगे, तो ट्रंप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

उन्होंने कहा, "खैर, मैं यह नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से अपना दांव नहीं खेलना चाहता।"

--आईएएनएस

केआर/

