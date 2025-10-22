अन्तरराष्ट्रीय

ट्रंप की जापान यात्रा को लेकर विदेश मंत्री मोतेगी उत्साहित, टैरिफ पर सार्थक बात की जताई उम्मीद

Oct 22, 2025, 03:31 PM

टोक्यो, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। जापानी विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी जापान यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। मोतेगी ने उम्मीद जताई है कि इस दौरान जापान-यूएस टैरिफ समझौते पर सार्थक बातचीत होगी।

अपनी नियुक्ति के बाद प्रारंभिक भाषण में उन्होंने कूटनीति के उद्देश्यों, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जापान यात्रा, यूक्रेन की स्थिति और रूस के प्रति कूटनीति तथा जापान में अमेरिकी सशस्त्र बलों की स्थिति संबंधी समझौते पर प्रश्नों के उत्तर दिए।

मोतेगी ने कहा कि वह जापान-अमेरिका टैरिफ समझौते को सफलता से लागू कराने की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों देशों के बीच सामंजस्य स्थापित कराने में प्रभारी की भूमिका निभाएंगे।

जुलाई के समझौते में, दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की थी कि अमेरिका जापानी ऑटोमोबाइल और अन्य उत्पादों पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो ट्रंप द्वारा शुरू में प्रस्तावित टैरिफ से कम है।

मोतेगी ने कहा, "चूंकि मैंने पिछली जापान-अमेरिका व्यापार वार्ताओं में भाग लिया था, इसलिए मैं नए समझौते के ईमानदार और स्थिर कार्यान्वयन की दिशा में काम करना चाहूंगा। मैं इस अवसर का उपयोग आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी करूंगा ताकि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार (27 से 29 अक्टूबर) से तीन दिनों के लिए जापान की यात्रा पर आएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ पहली बार आमने-सामने बातचीत करेंगे। यह जानकारी मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने दी। ट्रंप लगभग छह वर्षों बाद जापान यात्रा करेंगे।

ट्रंप ने आखिरी बार 2019 में ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए जापान का दौरा किया था।

जापान जाने से पहले, ट्रंप के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए मलेशिया जाने की उम्मीद है, जिसमें ताकाइची भी भाग लेने पर विचार कर रही हैं।

जापान प्रवास के बाद, ट्रंप 31 अक्टूबर से दो दिवसीय एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण कोरिया जा सकते हैं, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है।

--आईएएनएस

केआर/

