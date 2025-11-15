ट्रंप के एमआरआई टेस्ट पर फिर से चर्चा तेज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हेल्थ को लेकर दिया ये बयान

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप का एमआरआई टेस्ट किया गया था, जिसकी खूब चर्चा हुई। इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा बयान सामने आया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि डॉक्टरों ने पिछले महीने उनके एमआरआई टेस्ट के नतीजों का क्या विश्लेषण किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक रेगुलर टेस्ट था।

ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या विश्लेषण किया, लेकिन उन्होंने जो भी विश्लेषण किया, वह अच्छी तरह से किया, और उन्होंने कहा कि मेरे परिणाम अब तक के सबसे अच्छे रहे हैं।"

ट्रंप ने अक्टूबर में वाल्टर रीड मिलिट्री मेडिकल सेंटर का दौरा किया था। हालांकि, व्हाइट हाउस ने उनके स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी तरह के मेडिकल अपडेट देने से इनकार कर दिया।

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एमआरआई आमतौर पर नियमित शारीरिक जांच का हिस्सा नहीं होते हैं। यह टेस्ट आमतौर पर रीढ़, हृदय और रक्तवाहिनी तंत्र, मस्तिष्क, घुटनों या शरीर के अन्य हिस्सों के अंदर की डिटेल के लिए किया जाता है।

बता दें कि बीते कुछ समय में ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर काफी चर्चाएं होती रही हैं। पिछले महीने हुए हेल्थ चेकअप को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई कि ट्रंप की कार्डिएक उम्र उनकी वास्तविक उम्र से 14 साल कम है।

हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम ने कई स्तर की जांच के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को स्वस्थ घोषित किया था। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी हृदय संबंधी स्वास्थ्य उनकी उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए असामान्य रूप से मजबूत है।

व्हाइट हाउस के डॉक्टर सीन बारबेला ने राष्ट्रपति ट्रंप के नए मेडिकल स्टेटस को लेकर अपडेट दिया। बारबेला ने बताया था कि यह हेल्थ चेकअप उनकी चल रही स्वास्थ्य देखभाल योजना का हिस्सा था और इसमें लैब टेस्ट, एडवांस इमेजिंग, और प्रिवेंटिव हेल्थ असेसमेंट शामिल थे।

