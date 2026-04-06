ट्रंप के बीमार होने की सभी अटकलों पर लगा विराम, प्रेस ब्रीफिंग में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति

वॉशिंगटन, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर रविवार शाम से ऐसी खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। हाल ही में अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस के हवाले से जानकारी दी थी कि ट्रंप अमेरिकन कंजर्वेटिव्स की एक बड़ी सालाना मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसे देखते हुए तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आज मीडिया से बातचीत करेंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैरोलिन लेविट ने लिखा, "प्रेस की मांग के कारण, राष्ट्रपति ट्रंप की कल (6 अप्रैल) की न्यूज कॉन्फ्रेंस अब व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम में दोपहर 1 बजे (स्थानीय समयानुसार) होगी।" भारतीय समयानुसार, कैरोलिन ने यह जानकारी 6 अप्रैल को सुबह तीन बजकर 19 मिनट पर दी, जो अमेरिकी समयानुसार, 5 अप्रैल की शाम लगभग 5 बजकर 49 मिनट है।

व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही उन अटकलों को खारिज किया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल में भर्ती किए जाने की बात कही जा रही थी। यह अटकलें तब शुरू हुईं जब व्हाइट हाउस ने शनिवार सुबह 11 बजे (ईटी) 'फोटो लिड' घोषित कर दिया। कूटनीतिक और प्रशासनिक शब्दावली में इसका अर्थ है कि उस दिन राष्ट्रपति का कोई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है।

एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप को वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर ले जाया गया है, जिसे एक वायरल मोटरकेड वीडियो ने और हवा दी।

हालांकि, फैक्ट-चेक और बाद की रिपोर्टिंग में पता चला कि यह वीडियो 2024 का है, जब ट्रंप को फायरिंग में घायल होने के बाद पेन्सिल्वेनिया के बटलर स्थित एक अस्पताल से छुट्टी मिली थी।

व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन च्युंग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम सामान्य है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ट्रंप से ज्यादा मेहनत करने वाला कोई राष्ट्रपति नहीं रहा है। इस ईस्टर वीकेंड पर भी वह व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस में लगातार काम कर रहे हैं।"

वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर से रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार ने भी कहा कि वहां न तो 'मरीन वन' था, न कोई मोटरकेड और सड़कें भी खुली हुई थीं।

सीबीएस न्यूज की पत्रकार एम्मा निकोलसन ने पोस्ट किया, "दोपहर 1:50 बजे वेस्ट विंग के दरवाजे पर एक मरीन संतरी खड़ा है, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति अंदर काम कर रहे हैं।"

आमतौर पर वेस्ट विंग के प्रवेश द्वार पर मरीन संतरी की मौजूदगी यह संकेत देती है कि राष्ट्रपति बिल्डिंग में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब अमेरिक राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर इस तरह की झूठी खबरें फैल रही हैं। इससे पहले भी कई बार राष्ट्रपति की गतिविधियों से जुड़ी गलत जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैलती रही है।

--आईएएनएस

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