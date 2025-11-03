अन्तरराष्ट्रीय

ट्रेन में चाकूबाजी कोई आतंकी घटना नहीं, दो ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार: यूके पुलिस

Nov 03, 2025, 12:43 AM

लंदन, 2 नवंबर (आईएएनएस)। यूके पुलिस ने ट्रेन चाकूबाजी घटना के आरोप में दो ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे आतंकी घटना मानने से इनकार किया है।

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के सुपरिटेंडेंट जॉन लवलेस ने पत्रकारों को बताया, "हिरासत में लिए गए लोग एक 32 साल का आदमी है, जो ब्लैक ब्रिटिश नागरिक है, और दूसरा 35 साल का आदमी है, जो कैरेबियन मूल का ब्रिटिश नागरिक है।"

उन्होंने कहा, "इस स्टेज पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह लगे कि यह कोई आतंकवादी घटना है।"

लवलेस ने कहा, "ग्यारह लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से दो की हालत काफी खराब है, जबकि चार लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।

पुलिस ने बताया, "दस लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया और एक बाद में खुद ही अस्पताल पहुंचा था। शुरुआत में माना जा रहा था कि नौ लोगों को जानलेवा चोटें आई हैं, लेकिन जांच और इलाज के बाद, चार लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि, दो मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।"

द गार्जियन की खबर के मुताबिक, घटना के बाद पुलिस ने शुरू में "प्लेटो" कोडवर्ड घोषित किया था, जिसका इस्तेमाल पुलिस और इमरजेंसी सर्विस "बड़े पैमाने पर आतंकी हमले" का जवाब देते समय करती हैं, लेकिन बाद में इस घोषणा को वापस ले लिया गया। चश्मदीदों ने ट्रेन के खौफनाक मंजर का उल्लेख किया और बताया कि खून से लथपथ यात्री डिब्बों में दौड़ने लगे और दूसरों को हमले के बारे में चेतावनी देने लगे।

हमला शनिवार रात हुआ था। इनमें से एक हमलावर के पास बड़ा सा चाकू था। उसे पूर्वी इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में हंटिंगडन ट्रेन स्टेशन पर पुलिस ने टेजर गन से गोली मारी थी। यह ट्रेन शाम 6.25 बजे पीटरबरो से सेंट्रल लंदन में किंग्स क्रॉस जा रही थी।

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (बीटीपी) ने इसे एक बड़ी घटना घोषित किया था। ट्रेन को तुरंत डायवर्ट कर हंटिंगडन स्टेशन पर इमरजेंसी स्टॉप कराने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

--आईएएनएस

