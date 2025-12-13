अन्तरराष्ट्रीय

तुर्कमेनिस्तान में 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष मंच' आयोजित, शी चिनफिंग ने भेजा बधाई पत्र

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 13, 2025, 01:42 PM
बीजिंग, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबात में 12 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष मंच' का आयोजन किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मंच को बधाई पत्र भेजा।

शी चिनफिंग ने अपने बधाई पत्र में कहा कि यह वर्ष तुर्कमेनिस्तान द्वारा प्रस्तावित और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष है, और आज तुर्कमेनिस्तान की स्थायी तटस्थता की प्राप्ति की 30वीं वर्षगांठ भी है। चीन और तुर्कमेनिस्तान समान विचारधारा के अच्छे मित्र और आपसी लाभ वाले सहयोग के अच्छे साझेदार हैं। चीन तुर्कमेनिस्तान की स्थायी तटस्थता की नीति का दृढ़ता से समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा सभी देशों के साझा विकास को बढ़ावा देने में तुर्कमेनिस्तान के सकारात्मक प्रयासों की सराहना करता है।

शी चिनफिंग ने अपने पत्र में इस पर प्रकाश डाला कि असंख्य वैश्विक चुनौतियों और चल रहे संघर्षों के बीच, दुनिया पहले से कहीं अधिक शांति और विश्वास की मांग कर रही है। इतिहास हमें दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति जितनी अधिक जटिल और अस्थिर होती जाती है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उतना ही अधिक मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।

शी चिनफिंग का कहना है कि हमें एक-दूसरे का सम्मान करते हुए विश्वास और समझ विकसित करनी चाहिए, शांति की कमी को दूर करके संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और प्रतिष्ठा को दृढ़ता से बनाए रखना चाहिए, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का पालन करना चाहिए, और वर्चस्ववादी दादागिरी और स्वार्थपूर्ण कार्यों का विरोध करना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि हमें संयुक्त परामर्श, संयुक्त निर्माण और साझाकरण के माध्यम से विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन के माध्यम से निष्पक्षता और न्याय की रक्षा करनी चाहिए, बहुपक्षवाद के माध्यम से एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही, हमें वैश्विक मामलों पर परामर्श के सिद्धांतों को कायम रखते हुए संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए और शासन के लाभों को साझा करना चाहिए।

अपने बधाई पत्र में शी चिनफिंग ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ समय पहले, उन्होंने खुद वैश्विक शासन पहल प्रस्तावित की, जो वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए एक चीनी समाधान प्रदान करती है। चीन विश्व शांति की रक्षा करने, साझा विकास को बढ़ावा देने और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

