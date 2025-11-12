तुर्की वायुसेना का कार्गो विमान जॉर्जिया में क्रैश

अंकारा, 11 नवंबर (आईएएनएस)। तुर्की वायुसेना का मालवाहक विमान जॉर्जिया में दुर्घटना का शिकार हो गया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अजरबैजान से वापस तुर्की लौट रहा एयर फोर्स का सी-130 मिलिट्री कार्गो विमान जॉर्जिया में दुर्घटना का शिकार हो गया।

मंत्रालय ने बताया कि जॉर्जियाई अधिकारियों के साथ मिलकर जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। यह साफ नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि कुछ स्थानीय मीडिया क्रू मेंबर्स की संख्या 20 बता रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तुर्की रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "हमारा सी-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन, जो घर लौटने के लिए अजरबैजान से उड़ा था, जॉर्जिया-अजरबैजान सीमा पर क्रैश हो गया।"

एक बयान में, जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने "एक तुर्की मिलिट्री एयरक्राफ्ट" के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि यह अजरबैजान के साथ जॉर्जिया की राज्य सीमा से "लगभग 5 किलोमीटर (3 मील) दूर" गिरा।

इस बीच, राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने राजधानी अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कार्गो प्लेन क्रैश में कम से कम नुकसान हुआ होगा। उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि तुर्की अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं।

तुर्की के न्यूज चैनलों पर कुछ वीडियो फुटेज रिलीज किए गए। जिनमें विमान नीचे की ओर गिरता और अपने पीछे सफेद धुएं का निशान छोड़ता दिखाई दे रहा था।

अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भी एक शोक पत्र में सैनिकों की मौत पर गहरा दुख जताया। अजरबैजान ने मिलिट्री कार्गो प्लेन के बचाव अभियान में मदद की भी पेशकश की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया सी-130, 1964 से तुर्की एयर फोर्स के बेड़े का हिस्सा रहा है। तुर्की अभी 19 सी-130ई और सी-130बी हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है।

अक्टूबर में, रक्षा मंत्रालय ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से ब्रिटेन से 12 और सी-130जे सुपर हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की योजनाओं की घोषणा की थी।

--आईएएनएस

केआर/