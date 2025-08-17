तुर्की में जंगल की आग के कारण कई गांव खाली कराए गए

इस्तांबुल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत कानक्काले में भड़की जंगल की आग के कारण पांच गांवों को खाली कराना पड़ा है।

कानक्काले के गवर्नर ओमर तोरामन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि आग बुझाने के लिए 11 विमान और 10 हेलीकॉप्टर जमीनी कर्मचारियों के साथ तैनात किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही थी, इसलिए एहतियात के तौर पर गांवों को खाली करा लिया गया।

मौसम रिपोर्टों के अनुसार, इस क्षेत्र में हवाएं लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।

इस बीच, तुर्की के कृषि और वानिकी मंत्री इब्राहिम युमाकली ने 'एक्स' पर पोस्ट करके बताया कि आग पर जल्द काबू पाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए बिना किसी रुकावट और पूरी ताकत के साथ काम किया जा रहा है।

कोकेली और बर्सा के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के साथ, कानक्काले पिछले एक महीने में अत्यधिक गर्मी, कम आर्द्रता और तेज हवाओं के कारण जंगल की आग से जूझ रहा है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, युमाकली ने कहा कि कोकेली में शुक्रवार को लगी जंगल की आग पर शनिवार तक काबू पा लिया गया था।

इसके अलावा, तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत कोकेली में शुक्रवार को जंगल में आग लग गई, जिससे एक गांव को खाली कराना पड़ा क्योंकि आग घरों के पास पहुंच गई थी।

कोकेली के गवर्नर कार्यालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि आग दोपहर के आसपास करमुर्सेल जिले में लगी और तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल गई। अक्कत गांव के निवासियों को निकाला जा रहा है।

डेमिरोरेन समाचार एजेंसी ने आग की चपेट में आई इमारतों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि कई घर नष्ट हो गए और रहने लायक नहीं रहे।

गवर्नर कार्यालय ने बताया कि आग बुझाने के प्रयास हवा और जमीन पर जारी है, जिसमें छह विमान, 10 हेलीकॉप्टर, 75 वाहन और 200 कर्मचारी शामिल हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि शनिवार शाम तक क्षेत्र में हवा की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे निवासियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस